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В ЕС обсудят размещение войск в Украине

20:37 846

6 марта на внеочередном заседании Европейского совета лидеры ЕС начнут работать над концепцией гарантий безопасности для Украины, включая возможность размещения европейских войск на украинской территории, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник.

"Во время саммита начнется проработка гарантий безопасности от ЕС для Украины, включая возможность размещения военных миссий", — сообщил чиновник ЕС.

До этого момента лишь несколько стран ЕС высказывали свои позиции по отправке войск в Украину в рамках этих гарантий. Однако окончательное решение будет зависеть от формата мирного урегулирования в Украине.

"Говорить о конкретных решениях преждевременно, пока не достигнуты соглашения по прекращению огня или мирному соглашению", — отметил собеседник.

Он также добавил, что первым шагом в предоставлении гарантий безопасности ЕС рассматривает поддержку украинских вооруженных сил.

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