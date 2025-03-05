США пересматривают все отношения с Украиной

Соединенные Штаты в настоящее время пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Мы сделали шаг назад, поставили процесс на паузу и пересматриваем все аспекты этих отношений", — заявил он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о приостановке передачи разведданных Киеву.