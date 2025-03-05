США пересматривают все отношения с Украиной
Соединенные Штаты в настоящее время пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
"Мы сделали шаг назад, поставили процесс на паузу и пересматриваем все аспекты этих отношений", — заявил он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о приостановке передачи разведданных Киеву.
По его словам, он уже провел телефонный разговор с украинским коллегой, обсудив возможное место проведения переговоров по урегулированию конфликта, а также состав делегаций.
"У нас идут хорошие переговоры относительно места следующего раунда, состава делегаций и содержания самих переговоров", — отметил Уолтц. Он также выразил оптимизм по поводу последних изменений в этом процессе.
"Думаю, мы очень скоро увидим движение", — добавил он, не уточняя деталей.
Ранее Белый дом сообщил о приостановке военной помощи Украине.