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США пересматривают все отношения с Украиной

21:14 1328

Соединенные Штаты в настоящее время пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Мы сделали шаг назад, поставили процесс на паузу и пересматриваем все аспекты этих отношений", — заявил он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о приостановке передачи разведданных Киеву.

По его словам, он уже провел телефонный разговор с украинским коллегой, обсудив возможное место проведения переговоров по урегулированию конфликта, а также состав делегаций.

"У нас идут хорошие переговоры относительно места следующего раунда, состава делегаций и содержания самих переговоров", — отметил Уолтц. Он также выразил оптимизм по поводу последних изменений в этом процессе.

"Думаю, мы очень скоро увидим движение", — добавил он, не уточняя деталей.

Ранее Белый дом сообщил о приостановке военной помощи Украине.

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