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США введут санкции за содействие нелегальной миграции

21:52 262

Вашингтон планирует вводить санкции против иностранных должностных лиц, которых подозревают в содействии нелегальной миграции в США.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что визовые ограничения могут коснуться сотрудников миграционных и таможенных служб, а также других чиновников, причастных к нарушениям миграционных законов.

"Сегодня я объявляю о новой политике визовых ограничений, которая будет применяться в отношении должностных лиц правительств других стран, в том числе сотрудников миграционных и таможенных служб, воздушных и морских портов, а также других чиновников, подозреваемых Вашингтоном в том, что они осознанно содействуют нелегальной иммиграции в США", - говорится в письменном заявлении главы внешнеполитического ведомства.

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