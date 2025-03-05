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Румыния высылает российского военного атташе и его помощника

21:58 322

Власти Румынии объявили персоной нон грата российского военного атташе и его помощника, заявив, что их деятельность не соответствовала положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Румынии.

Министерство иностранных дел Румынии передало соответствующие ноты временной поверенной в делах России Елене Копниной. В ответ российская сторона назвала этот шаг необоснованным и недружественным, оставив за собой право на ответные меры.

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