Турция и Иран столкнулись лбами

Интервью главы МИД Турции Хакана Фидана телеканалу «Аль-Джазира» вызвало серьезные трения в отношениях между Анкарой и Исламской Республикой. По словам Фидана, внешняя политика Ирана, основанная на поддержке вооруженных группировок, приносит Исламской Республике больше потерь, нежели выгод. Отвечая на вопрос о возможной поддержке Ираном дислоцированной в Сирии террористической организации РПК/ОНС, глава турецкого МИД дал однозначный ответ: «Если вы, поддерживая какую-то группировку, пытаетесь устроить беспорядки в другой стране, то и эта страна может поддержать другие группы и создать беспорядки у вас. У других тоже есть те же возможности, что и у вас. Поэтому, если не хотите, чтобы в ваши окна бросали камни, не делайте этого сами».

Примечательно, что резонансное заявление Фидана прозвучало всего за два дня до исторического призыва Абдуллы Оджалана к самороспуску Рабочей партии Курдистана (РПК). Тогда же, по данным haqqin.az, высокопоставленные представители иранских спецслужб встречались в Кандиле с лидерами РПК и порекомендовали им игнорировать призыв Оджалана. Судя по всему, Анкара была осведомлена об этих переговорах, чем, собственно, и были вызваны жесткие антииранские заявления обычно сдержанного в формулировках Хакана Фидана. С другой стороны, некоторые эксперты расценивают слова главы внешнеполитического ведомства Турции, как намек на то, что Анкара может начать поддерживать определенные группы внутри Ирана. И, в частности, более 30 миллионов этнических азербайджанцев, имеющих с Турцией языковые и культурные связи. Кроме того, не следует забывать, что проживающие в Иране белуджи и арабы также настроены против официального Тегерана.

Официальный Тегеран оперативно отреагировал на заявления Фидана. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран вот уже полвека не преследует никаких региональных амбиций. «Мы были одной из первых стран, поддержавших разоружение РПК, - подчеркнул представитель МИД ИРИ. - И рассматриваем это, как важный шаг к укреплению безопасности нашего соседа Турции». В то же время официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани признала наличие разногласий между Анкарой и Тегераном по региональным вопросам. «У нас есть проблемы с Турцией по Сирии, и мы надеемся, что они будут решены разумным путем», - отметила Мохаджерани. Дипломатическая напряженность на треке Анкара-Тегеран усилилась после того, как во вторник Министерство иностранных дел Ирана вызвало для разъяснений посла Турции в Тегеране Хиджаби Кырлангыча. В ответ Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Ирана в Анкаре и выразило ему официальный протест. Напомним, что на протяжении последних десяти лет главным поводом для разногласий между Турцией и Ираном оставалась Сирия. Ситуация резко изменилась в конце прошлого года после свержения президента Сирии Башара Асада, что ослабило влияние Ирана в регионе и, одновременно, усилило позиции Анкары.

По мнению политических обозревателей, ослабив позиции в Сирии, Тегеран стал активнее поддерживать вооруженные формирования РПК/ОНС, с которыми у иранцев налажены давние связи. Напомним, что вскоре после падения режима Асада руководитель портала haqqin.az журналист Эйнулла Фатуллаев, побывав в ряде районов Сирии, освобожденных от формирований РПК/ОНС, обнаружил село под контролем представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Что подтвердило наличие тесных связей между Ираном и РПК/ОНС. В Анкаре считают, что Иран оказывает поддержку РПК/ОНС не только в Сирии, но и в Сулеймании, через Бафеля Талабани. Министр обороны Турции Яшар Гюлер еще в мае 2024 года заявлял, что Иран игнорирует призывы Анкары немедленно прекратить поддержку этой террористической организации. Напомню, что раньше и Иран неоднократно осуждал антитеррористические операции Турции в Ираке и Сирии, называя их «нарушением суверенитета». Эксперты отмечают, что Иран, испытывающий сложности в контактах с новой администрацией в Дамаске и обеспокоенный усилением Турции в Сирии, продолжает поддерживать РПК/ОНС. Как ожидается, дальнейшие шаги Тегерана в этом направлении зависят от того, какой будет позиция администрации Дональда Трампа в отношении ОНС.