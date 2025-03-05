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Тайвань изучает опыт Украины на случай вторжения Китая

5 мартa 2025, 22:21 555

Тайвань учится у компаний в Украине, которые продолжают работать во время борьбы страны с Россией. Остров ускоряет планирование действий в чрезвычайных ситуациях на фоне возросших угроз со стороны Китая, пишет Reuters.

Китай в последние годы усилил военное давление на остров, в том числе проведя несколько раундов крупных военных учений.

«Мы надеемся узнать из опыта Украины, как частные компании помогли повысить устойчивость ее правительства и общества во время войны», - сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности Тайваня.

Чиновник указал на компании в Украине, включая Uber и Microsoft, которые продолжали оказывать важнейшие услуги.

Среди идей, которые Тайвань черпает из Украины, - включение супермаркетов в государственную распределительную сеть поставок и использование услуг такси для экстренных медицинских случаев, таких как сдача крови, когда система здравоохранения перегружена.

Чиновник сообщил, что правительство работает над установлением связей между тайваньскими компаниями и их коллегами в Украине, чтобы помочь тайваньским фирмам быстро улучшить планирование действий в чрезвычайных ситуациях.

«У нас есть воля к борьбе, и теперь мы должны также внимательно изучить нашу волю к подготовке», - сказал чиновник. Тайвань модернизирует свои системы оповещения о воздушной тревоге и убежища, принимая во внимание уроки стран Северной Европы и Балтии, добавил чиновник.

На этой неделе в Тайбэе прошел закрытый семинар по подготовке, включая подготовку по накоплению запасов и гражданской обороне, в котором приняли участие сотрудники служб безопасности Тайваня и высокопоставленные дипломаты из таких стран, как США, Япония и Австралия.

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