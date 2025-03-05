Трамп и Трюдо записал в диктаторы

«Джастин Трюдо из Канады позвонил мне, чтобы спросить, что можно сделать с тарифами. Я сказал ему, что многие люди умерли от фентанила, который поступал через границы Канады и Мексики, и ничто не убедило меня в том, что это прекратилось.

Он (Трюдо) сказал, что стало лучше, но я сказал: «Этого недостаточно». Разговор закончился «в некоторой степени» дружелюбно! Он не смог сообщить мне, когда состоятся выборы в Канаде, что вызвало у меня любопытство, например, что здесь происходит? Тогда я понял, что он пытается использовать эту проблему, чтобы остаться у власти. Удачи, Джастин!», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, что Трамп ввел 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Это вызвало возмущение у премьер-министра Канады, который заявил, что США объявили стране торговую войну, назвал этот шаг «глупым» и пригрозил ответными мерами.

В ответ Трамп в очередной раз назвал Трюдо «губернатором» и заявил, что может еще больше увеличить пошлины.

19 февраля Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social пост, в котором раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за непроведение выборов в стране и назвал его «диктатором без выбора». Позже Трамп отказался от своего заявления.