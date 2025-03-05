USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Макрон и Стармер пять дней уговаривали Зеленского

5 мартa 2025, 22:51 1348

Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон на протяжении пяти дней убеждали Владимира Зеленского изменить свое отношение к Дональду Трампу после их конфликта в Белом доме, сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц из Британии и Франции.

Сразу после инцидента в Вашингтоне Макрон и Стармер предложили Зеленскому вернуться и наладить отношения с Трампом, но позже отказались от этой идеи, решив, что всем сторонам лучше взять паузу.

По данным источников, оба лидера настойчиво советовали Зеленскому пересмотреть свою стратегию общения с Трампом. Однако NYT отмечает, что пока неясно, могло ли это повлиять на ситуацию.

Ранее Daily Mail писала, что Стармер и Макрон готовы посетить Вашингтон с Зеленским, чтобы представить план урегулирования конфликта. Хотя французское правительство рассматривало этот вариант, Елисейский дворец позже опроверг такую возможность.

Турция и Иран столкнулись лбами
Турция и Иран столкнулись лбами третья мировая
5 мартa 2025, 22:09 3543
Наступили ненормальные времена
Наступили ненормальные времена главная тема; все еще актуально
5 мартa 2025, 16:07 5721
Трамп и Трюдо записал в диктаторы
Трамп и Трюдо записал в диктаторы
5 мартa 2025, 22:40 1397
США помогли России бомбить украинские города
США помогли России бомбить украинские города обновлено 22:52
5 мартa 2025, 22:52 6730
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание все еще актуально
5 мартa 2025, 16:32 14062
Румыния высылает российского военного атташе и его помощника
Румыния высылает российского военного атташе и его помощника
5 мартa 2025, 21:58 1170
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент горячая тема
5 мартa 2025, 18:20 7911
Экс-советник Иванишвили тайно сбежал в Армению
Экс-советник Иванишвили тайно сбежал в Армению
5 мартa 2025, 20:28 3519
Закрытый процесс над экспертом Вердиевым
Закрытый процесс над экспертом Вердиевым
5 мартa 2025, 20:10 2637
У Зеленского договорились с США о переговорах с Россией
У Зеленского договорились с США о переговорах с Россией
5 мартa 2025, 19:37 2663
В Украине заявили, что НАТО не готово к современной войне
В Украине заявили, что НАТО не готово к современной войне
5 мартa 2025, 18:57 2842

ЭТО ВАЖНО

Турция и Иран столкнулись лбами
Турция и Иран столкнулись лбами третья мировая
5 мартa 2025, 22:09 3543
Наступили ненормальные времена
Наступили ненормальные времена главная тема; все еще актуально
5 мартa 2025, 16:07 5721
Трамп и Трюдо записал в диктаторы
Трамп и Трюдо записал в диктаторы
5 мартa 2025, 22:40 1397
США помогли России бомбить украинские города
США помогли России бомбить украинские города обновлено 22:52
5 мартa 2025, 22:52 6730
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание все еще актуально
5 мартa 2025, 16:32 14062
Румыния высылает российского военного атташе и его помощника
Румыния высылает российского военного атташе и его помощника
5 мартa 2025, 21:58 1170
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент горячая тема
5 мартa 2025, 18:20 7911
Экс-советник Иванишвили тайно сбежал в Армению
Экс-советник Иванишвили тайно сбежал в Армению
5 мартa 2025, 20:28 3519
Закрытый процесс над экспертом Вердиевым
Закрытый процесс над экспертом Вердиевым
5 мартa 2025, 20:10 2637
У Зеленского договорились с США о переговорах с Россией
У Зеленского договорились с США о переговорах с Россией
5 мартa 2025, 19:37 2663
В Украине заявили, что НАТО не готово к современной войне
В Украине заявили, что НАТО не готово к современной войне
5 мартa 2025, 18:57 2842
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться