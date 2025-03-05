Макрон и Стармер пять дней уговаривали Зеленского
Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон на протяжении пяти дней убеждали Владимира Зеленского изменить свое отношение к Дональду Трампу после их конфликта в Белом доме, сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц из Британии и Франции.
Сразу после инцидента в Вашингтоне Макрон и Стармер предложили Зеленскому вернуться и наладить отношения с Трампом, но позже отказались от этой идеи, решив, что всем сторонам лучше взять паузу.
По данным источников, оба лидера настойчиво советовали Зеленскому пересмотреть свою стратегию общения с Трампом. Однако NYT отмечает, что пока неясно, могло ли это повлиять на ситуацию.
Ранее Daily Mail писала, что Стармер и Макрон готовы посетить Вашингтон с Зеленским, чтобы представить план урегулирования конфликта. Хотя французское правительство рассматривало этот вариант, Елисейский дворец позже опроверг такую возможность.