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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Суд отклонил просьбу Трампа о заморозке помощи

5 мартa 2025, 23:11 1082

В среду, 5 марта, Верховный суд США голосованием 5 против 4 отклонил запрос администрации Дональда Трампа на сохранение блокировки миллиардов долларов, выделенных на внешнюю помощь, сообщает CNN.

При этом суд не уточнил сроки разблокировки средств, что позволяет Белому дому продолжить судебные разбирательства в нижестоящих инстанциях.

Центральным вопросом спора стал бюджет Агентства США по международному развитию (USAID), финансирование которого Трамп заморозил в январе 2025 года, намереваясь сократить расходы и изменить приоритеты агентства. Против этого выступили несколько неправительственных организаций, заявив, что такие действия нарушают полномочия Конгресса в сфере бюджетного контроля.

Из материалов дела следует, что администрация Трампа стремится отменить около 90% согласованных грантов USAID на внешнюю помощь. 7 февраля президент заявил, что в агентстве процветает коррупция и оно должно быть ликвидировано.

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