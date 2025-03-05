Трамп заявил, что Россия хочет мира. Россия убила 75 украинцев

Дональд Трамп заявил, что после его разговора с Владимиром Путиным Россия готова к мирным переговорам. Однако, по данным украинских властей, с момента этого разговора 12 февраля российская армия выпустила по Украине более 3000 беспилотников и не менее 35 ракет.

По информации CNN, основанной на данных украинских чиновников, в результате этих атак погибли более 75 мирных жителей, еще около 300 человек получили ранения. В ночь на 23 февраля Россия применила рекордное количество беспилотников — 267, а также три баллистические ракеты «Искандер».