Трамп заявил, что Россия хочет мира. Россия убила 75 украинцев
Дональд Трамп заявил, что после его разговора с Владимиром Путиным Россия готова к мирным переговорам. Однако, по данным украинских властей, с момента этого разговора 12 февраля российская армия выпустила по Украине более 3000 беспилотников и не менее 35 ракет.
По информации CNN, основанной на данных украинских чиновников, в результате этих атак погибли более 75 мирных жителей, еще около 300 человек получили ранения. В ночь на 23 февраля Россия применила рекордное количество беспилотников — 267, а также три баллистические ракеты «Искандер».
Украинский президент Владимир Зеленский подверг сомнению заявления Трампа о готовности России к миру, отметив, что «те, кто стремятся к переговорам, не наносят преднамеренных ударов по мирным жителям».
23 февраля в Херсоне российский беспилотник атаковал микроавтобус, убив пассажирку. Еще два человека погибли в результате ударов в Лимане. В общей сложности за выходные погибли не менее семи мирных жителей.