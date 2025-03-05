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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Трамп заявил, что Россия хочет мира. Россия убила 75 украинцев

5 мартa 2025, 23:30 837

Дональд Трамп заявил, что после его разговора с Владимиром Путиным Россия готова к мирным переговорам. Однако, по данным украинских властей, с момента этого разговора 12 февраля российская армия выпустила по Украине более 3000 беспилотников и не менее 35 ракет.

По информации CNN, основанной на данных украинских чиновников, в результате этих атак погибли более 75 мирных жителей, еще около 300 человек получили ранения. В ночь на 23 февраля Россия применила рекордное количество беспилотников — 267, а также три баллистические ракеты «Искандер».

Украинский президент Владимир Зеленский подверг сомнению заявления Трампа о готовности России к миру, отметив, что «те, кто стремятся к переговорам, не наносят преднамеренных ударов по мирным жителям».

23 февраля в Херсоне российский беспилотник атаковал микроавтобус, убив пассажирку. Еще два человека погибли в результате ударов в Лимане. В общей сложности за выходные погибли не менее семи мирных жителей.

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