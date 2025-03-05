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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Белый дом оценил поступок Зеленского

5 мартa 2025, 23:39 571

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что слова Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией являются «позитивным шагом вперед».

На брифинге она напомнила, что украинский президент выразил готовность «как можно скорее» начать диалог для достижения «долговременного» мира.

Ливитт отметила, что это заявление можно рассматривать как движение в правильном направлении. В то же время она уточнила, что приостановка военной помощи Украине связана с пересмотром финансирования и необходимостью его анализа.

Кроме того, она сообщила, что переговоры по соглашению о полезных ископаемых между США и Украиной продолжаются, но не уточнила возможные сроки подписания документа.

Каролин Левитт заявила, что президент США Джо Байден испытывал растущее недовольство в отношении украинского лидера Владимира Зеленского, несмотря на продолжающуюся финансовую поддержку Киева.

По ее словам, эпизод со спором Зеленского и Дональда Трампа в прошлую пятницу наглядно продемонстрировал напряженность в отношениях между нынешней администрацией и Киевом. Тем не менее переговоры продолжаются, отметила Левит

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