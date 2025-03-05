В США объяснили приостановку военной помощи Украине

Приостановка военной помощи Украине необходима для ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

На брифинге она подчеркнула, что решение о временной паузе в финансировании Киева принято для его анализа.

«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины... Это пауза для пересмотра», — сказала Левитт.

Ранее она отметила, что окончательное решение о возобновлении поставок военной помощи остается за президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, украинский лидер Владимир Зеленский должен учитывать, что «в любой хорошей сделке обе стороны уходят немного недовольными».