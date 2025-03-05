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В США объяснили приостановку военной помощи Украине

5 мартa 2025, 23:53 193

Приостановка военной помощи Украине необходима для ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

На брифинге она подчеркнула, что решение о временной паузе в финансировании Киева принято для его анализа.

«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины... Это пауза для пересмотра», — сказала Левитт.

Ранее она отметила, что окончательное решение о возобновлении поставок военной помощи остается за президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, украинский лидер Владимир Зеленский должен учитывать, что «в любой хорошей сделке обе стороны уходят немного недовольными».

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