Разговор советников Эрдогана и Трампа
5 мартa 2025, 23:55 158
Главный советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.
Кылыч и Уолтц обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, пишут турецкие СМИ.
Собеседники также обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам.
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