USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Разговор советников Эрдогана и Трампа

5 мартa 2025, 23:55 158

Главный советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Кылыч и Уолтц обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, пишут турецкие СМИ.

Собеседники также обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам.

Турция и Иран столкнулись лбами
Турция и Иран столкнулись лбами третья мировая
5 мартa 2025, 22:09 3557
Наступили ненормальные времена
Наступили ненормальные времена главная тема; все еще актуально
5 мартa 2025, 16:07 5723
Трамп и Трюдо записал в диктаторы
Трамп и Трюдо записал в диктаторы
5 мартa 2025, 22:40 1402
США помогли России бомбить украинские города
США помогли России бомбить украинские города обновлено 22:52
5 мартa 2025, 22:52 6742
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание все еще актуально
5 мартa 2025, 16:32 14065
Румыния высылает российского военного атташе и его помощника
Румыния высылает российского военного атташе и его помощника
5 мартa 2025, 21:58 1174
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент горячая тема
5 мартa 2025, 18:20 7914
Экс-советник Иванишвили тайно сбежал в Армению
Экс-советник Иванишвили тайно сбежал в Армению
5 мартa 2025, 20:28 3525
Закрытый процесс над экспертом Вердиевым
Закрытый процесс над экспертом Вердиевым
5 мартa 2025, 20:10 2640
У Зеленского договорились с США о переговорах с Россией
У Зеленского договорились с США о переговорах с Россией
5 мартa 2025, 19:37 2663
В Украине заявили, что НАТО не готово к современной войне
В Украине заявили, что НАТО не готово к современной войне
5 мартa 2025, 18:57 2846

ЭТО ВАЖНО

Турция и Иран столкнулись лбами
Турция и Иран столкнулись лбами третья мировая
5 мартa 2025, 22:09 3557
Наступили ненормальные времена
Наступили ненормальные времена главная тема; все еще актуально
5 мартa 2025, 16:07 5723
Трамп и Трюдо записал в диктаторы
Трамп и Трюдо записал в диктаторы
5 мартa 2025, 22:40 1402
США помогли России бомбить украинские города
США помогли России бомбить украинские города обновлено 22:52
5 мартa 2025, 22:52 6742
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание
Пожар на Бакинском НПЗ: Али Асадов собрал оперативное совещание все еще актуально
5 мартa 2025, 16:32 14065
Румыния высылает российского военного атташе и его помощника
Румыния высылает российского военного атташе и его помощника
5 мартa 2025, 21:58 1174
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент горячая тема
5 мартa 2025, 18:20 7914
Экс-советник Иванишвили тайно сбежал в Армению
Экс-советник Иванишвили тайно сбежал в Армению
5 мартa 2025, 20:28 3525
Закрытый процесс над экспертом Вердиевым
Закрытый процесс над экспертом Вердиевым
5 мартa 2025, 20:10 2640
У Зеленского договорились с США о переговорах с Россией
У Зеленского договорились с США о переговорах с Россией
5 мартa 2025, 19:37 2663
В Украине заявили, что НАТО не готово к современной войне
В Украине заявили, что НАТО не готово к современной войне
5 мартa 2025, 18:57 2846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться