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Кемалисты выдвинули оппонента Эрдогану

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Мэр Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрем Имамоглу выдвинут официальным кандидатом на президентских выборах, сообщил лидер партии Озгюр Озель.

Ранее действующий мэр Анкары Мансур Яваш заявил, что снова объединится с Имамоглу и Озелем во время президентских выборов, чтобы сменить правительство.

116 депутатов из CHP уже подписались за Экрема Имамоглу, гарантируя, что он будет кандидатом на предварительных выборах партии.

Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Хюсейин Яйман заявил, что в партии рассматривают перспективу повторного выдвижения президента Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочные выборы президента в ноябре 2027 года.

В конце февраля члены правящей партии неофициально обсудили вариант проведения досрочных президентских и парламентских выборов осенью 2027 года. Целью переноса голосования называют намерение ПСР снова выдвинуть в качестве кандидата на высший пост Эрдогана. По Конституции Турции в 2028 году, когда по плану должны состояться выборы, действующий глава государства больше не сможет бороться за президентское кресло, но в случае досрочных выборов у него появляется такое право.

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