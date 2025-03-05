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Самолеты с оружием для Украины развернулись в воздухе

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Летевшие в Украину самолеты с американским оружием развернулись прямо в воздухе после решения президента США Дональда Трампа о прекращении поставок Киеву, сообщает Sky News.

По словам военного чиновника, "самолеты по пути на Украину были физически развернуты после получения приказа".

Как пишут зарубежные СМИ, активность американской военно-транспортной авиации в польском аэропорту Жешув в 80 километрах от границы с Украиной существенно снизилась. Так, в первых числах марта там не приземлился ни один борт из США.

Ранее Пентагон объявил о приостановке военных поставок Украине, кроме того разведка США прекратила делиться с ВСУ информацией. США также отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных установок HIMARS и дальних ударов.

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