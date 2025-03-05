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Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

01:23 1244

Нахчыван – древняя азербайджанская земля, но он уже более века отделен от основной части Азербайджана, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на церемонии открытия газопровода Ыгдыр - Нахчыван.

«Как вам известно, Нахчыван – древняя азербайджанская земля. Однако уже более века он отделен от основной части Азербайджана. Причиной этого является то, что через пять месяцев после падения Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году советская власть отделила Западный Зангезур от Азербайджана и присоединила его к Армении. Тем самым была разорвана сухопутная связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой частью – Нахчываном.

Эта несправедливость, которая длится уже более века, очень негативно сказалась на жизни наших соотечественников, проживающих в Нахчыване. В частности, как только началась Первая Карабахская война, Армения оккупировала Карабах, одновременно взяв в блокаду Нахчыван. В их планы входило оккупировать и Нахчыван. Но в то время мой отец Гейдар Алиев, как руководитель Нахчывана, не допустил этого, и все нахчыванцы мобилизовались на защиту Нахчывана, защитили родную землю и поставили оккупанта на место.

Одной из причин, по которой Нахчыван тогда не был оккупирован, также стал построенный в то время мост «Умид», соединяющий Нахчыван с Турцией, а также поступающая по нему помощь оттуда. Это внесло весомый вклад в защиту Нахчывана», - сказал Алиев.

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