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В Украине может оказаться ирландский спецназ

01:28 970

Ирландское правительство рассматривает беспрецедентный законопроект, который может существенно расширить возможности военного ведомства по развертыванию специальных подразделений за пределами страны. Согласно информации газеты The Irish Times, речь идет о потенциальной отправке армейских рейнджеров в украинскую столицу.

Инициатива предусматривает создание правовых оснований для направления высококвалифицированных военных специалистов с конкретной целью - обеспечения безопасности дипломатических представителей Ирландии, находящихся в Киеве. Армейские рейнджеры, известные своим профессионализмом и особой подготовкой, могут стать ключевым инструментом защиты дипломатической миссии.

Правительственные источники подчеркивают, что законопроект находится на стадии согласования и предполагает комплексный подход к обеспечению безопасности ирландских официальных лиц в условиях сохраняющейся геополитической напряженности.

Принятие документа позволит существенно расширить полномочия военного ведомства в вопросах международной безопасности и создаст прецедент для более активного участия Ирландии в международных миротворческих инициативах.

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