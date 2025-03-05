В Украине может оказаться ирландский спецназ
Ирландское правительство рассматривает беспрецедентный законопроект, который может существенно расширить возможности военного ведомства по развертыванию специальных подразделений за пределами страны. Согласно информации газеты The Irish Times, речь идет о потенциальной отправке армейских рейнджеров в украинскую столицу.
Инициатива предусматривает создание правовых оснований для направления высококвалифицированных военных специалистов с конкретной целью - обеспечения безопасности дипломатических представителей Ирландии, находящихся в Киеве. Армейские рейнджеры, известные своим профессионализмом и особой подготовкой, могут стать ключевым инструментом защиты дипломатической миссии.
Правительственные источники подчеркивают, что законопроект находится на стадии согласования и предполагает комплексный подход к обеспечению безопасности ирландских официальных лиц в условиях сохраняющейся геополитической напряженности.
Принятие документа позволит существенно расширить полномочия военного ведомства в вопросах международной безопасности и создаст прецедент для более активного участия Ирландии в международных миротворческих инициативах.