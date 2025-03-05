Лига чемпионов: «Ливерпуль» победил в Париже, «Бавария» разгромила «Байер»

Состоялись еще четыре первых матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. В Париже «ПСЖ» принимал «Ливерпуль». Все решил гол Харви Эллиотта на 87-й минуте. Англичане победили 1:0.

В Мюнхене «Бавария» разгромила леверкузенский «Байер» - 3:0. Уже на 9-й минуте нападающий мюнхенцев Гарри Кейн ударом головой вывел свою команду вперед. На 54-й минуте полузащитник хозяев Джамал Мусиала воспользовался ошибкой голкипера «Байера» Матея Коваржа, который выронил мяч после навеса, и удвоил отрыв. На 75-й минуте Кейн ударом с пенальти оформил дубль и довел счет до разгромного. На 62-й минуте за две желтые карточки был удалён защитник «Байера» Норди Мукиэле.

В Лиссабоне «Бенфика уступила 0:1 «Барселоне». На 22-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил защитник Пау Кубарси. На 61-й минуте полузащитник «Барселоны» Рафинья забил единственный гол.