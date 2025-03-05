«Последнее предупреждение» и «прекрасное будущее» от Трампа

«Шалом ХАМАС» означает «здравствуйте» и «до свидания» — вы можете выбирать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больные и извращенные! Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, ни один член ХАМАС не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю», — говорится в публикации в аккаунте Трампа в его соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп после встречи с освобожденными из плена палестинского движения ХАМАС израильскими заложниками обратился к группировке с «последним предупреждением», потребовав немедленно освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, а также покинуть территорию анклава.

Трамп добавил, что сейчас для «руководства» самое время покинуть сектор Газа, а мирным жителям региона пообещал «прекрасное будущее», если они не будут удерживать заложников. «Если вы это сделаете, вы МЕРТВЫ! Примите РАЗУМНОЕ решение. ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ СЕЙЧАС, ИЛИ ПОЗЖЕ ВЫ ПОПЛАТИТЕСЬ!» — добавил президент США.

Ранее в среду Белый дом подтвердил, что США ведут переговоры с ХАМАС по поводу заложников, хотя до сих пор Вашингтон избегал прямых контактов с боевиками. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что перед началом переговоров с Израилем были проведены консультации. По данным источников BBC, между представителями ХАМАС и США состоялись две встречи. Корреспондент BBC Пол Адамс отмечает, нынешние контакты можно назвать необычными, но не беспрецедентными.

Израиль заявлял, что в Газе по-прежнему удерживаются 59 заложников, из них живы не более 24 человек.

До этого СМИ сообщали, что посланник США по освобождению заложников Адам Боулер ведет секретные прямые переговоры с представителями ХАМАС. По их данным, стороны встречались в столице Катара Дохе, переговоры сосредоточены на освобождении последнего заложника с гражданством США, который считается живым, Эдана Александера. Reuters уточняет, что обсуждается также более широкая сделка по освобождению всех заложников и способы достижения долгосрочного перемирия. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос, не противоречит ли это позиции США не вести переговоры с признанными Вашингтоном террористическими организациями, заявила, что Боулер «имеет полномочия разговаривать с кем угодно».

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что «выразила свою позицию» по поводу переговоров, но не предоставила дополнительной информации.

2 марта истек первый этап сделки о перемирии между ХАМАС и Израилем и обмене заложников на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках сделки были освобождены 44 израильских заложника, удерживаемых в Газе, и около 2 тыс. палестинских заключенных, находившихся в Израиле. По оценкам израильской стороны, в плену остаются 59 человек, из них по меньшей мере 32 числятся погибшими. Израиль одобрил предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о продолжении перемирия на период Рамадана (до 29 марта) и Песаха (12-19 апреля). ХАМАС не принял предложение, выступив за переход ко второй фазе соглашения, которая предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора Газа и освобождение всех оставшихся заложников.

Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Kan передавал, что израильская сторона готова возобновить боевые действия в секторе Газа в качестве крайней меры, если ХАМАС не одобрит продление первого этапа сделки.

Трамп предлагал переселить население сектора Газа в соседние арабские страны: они могли бы выделить для палестинцев территории, обустройством которых займутся более богатые ближневосточные государства. Трамп говорил, что США намерены получить контроль над сектором Газа, избавиться от разрушенных зданий и способствовать его экономическому развитию, добавляя, что территория может со временем превратиться «в Ривьеру Ближнего Востока». По оценкам Уиткоффа, реконструкция может занять от десяти до 15 лет.

Трамп не впервые угрожает ХАМАС. Когда в начале февраля ХАМАС пригрозил приостановкой освобождения заложников, Трамп заявил, что в таком случае для боевиков «начнется настоящий ад». Тогда в ХАМАС заявили, что язык угроз не имеет смысла и лишь усложняет ситуацию.