Военные случайно сбросили бомбы на деревню
По меньшей мере семь человек получили ранения после того, как южнокорейский истребитель во время учений случайно сбросил восемь авиабомб на деревню в районе города Пхочхон неподалеку от границы с КНДР.
«Восемь бомб общего назначения MK-82 нештатно сошли с самолета ВВС KF-16 (южнокорейская версия F-16), приземлившись за пределами обозначенного полигона», — цитирует AFP заявление Военно-воздушных сил Республики Корея.
По предварительным данным, взорвалась только одна бомба. По данным властей, в результате местные жители были эвакуированы. Xетыре человека получили серьезные травмы. В результате попадания снарядов частично разрушено здание местной церкви, также пострадали жилые дома.
«Мы глубоко сожалеем о непреднамеренном сбросе бомб, который привел к жертвам среди гражданского населения, и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении военных.
По их словам, уже создан комитет по расследованию инцидента, и будут приняты «все необходимые меры, включая компенсацию ущерба» пострадавшим.
Yonhap сообщает, что Южная Корея и США в четверг провели совместные учения с боевыми стрельбами на полигоне в Пхочхоне вблизи северокорейской границы. В них было задействовано более 160 единиц военной техники, включая танки, вертолеты и истребители. В настоящее время район, где упали бомбы, оцеплен военными, которые вместе с группой по обезвреживанию взрывоопасных предметов осматривают место инцидента, пишет агентство.