Военные случайно сбросили бомбы на деревню

«Восемь бомб общего назначения MK-82 нештатно сошли с самолета ВВС KF-16 (южнокорейская версия F-16), приземлившись за пределами обозначенного полигона», — цитирует AFP заявление Военно-воздушных сил Республики Корея.

По меньшей мере семь человек получили ранения после того, как южнокорейский истребитель во время учений случайно сбросил восемь авиабомб на деревню в районе города Пхочхон неподалеку от границы с КНДР.

По предварительным данным, взорвалась только одна бомба. По данным властей, в результате местные жители были эвакуированы. Xетыре человека получили серьезные травмы. В результате попадания снарядов частично разрушено здание местной церкви, также пострадали жилые дома.

«Мы глубоко сожалеем о непреднамеренном сбросе бомб, который привел к жертвам среди гражданского населения, и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении военных.