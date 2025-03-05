Тайные переговоры команды Трампа с оппонентами Зеленского

Представители президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с рядом политических оппонентов Владимира Зеленского. Об этом 6 марта сообщает европейское издание Politico.

Среди участников встреч были экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и ключевые представители партии «Европейская солидарность», связанной с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Согласно публикации, четыре высокопоставленных представителя из окружения Трампа встретились с украинскими политиками, чтобы обсудить предстоящие президентские выборы в Украине. Источники издания, включая трех депутатов Верховной рады и анонимного эксперта по внешней политике от Республиканской партии США, утверждают, что участники переговоров позиционируют себя как более удобных партнеров для США по сравнению с Зеленским.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы отменили из-за военного положения.