USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Сенсационные заявления Макрона по Украине
Новость дня
Сенсационные заявления Макрона по Украине

Тайные переговоры команды Трампа с оппонентами Зеленского

09:50 1366

Представители президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с рядом политических оппонентов Владимира Зеленского. Об этом 6 марта сообщает европейское издание Politico.

Среди участников встреч были экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и ключевые представители партии «Европейская солидарность», связанной с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Согласно публикации, четыре высокопоставленных представителя из окружения Трампа встретились с украинскими политиками, чтобы обсудить предстоящие президентские выборы в Украине. Источники издания, включая трех депутатов Верховной рады и анонимного эксперта по внешней политике от Республиканской партии США, утверждают, что участники переговоров позиционируют себя как более удобных партнеров для США по сравнению с Зеленским.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы отменили из-за военного положения.

Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
01:23 7627
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент горячая тема
5 мартa 2025, 18:20 12699
«Подготовка к миру по-русски»: много жертв
«Подготовка к миру по-русски»: много жертв фото; видео; обновлено 10:17
10:17 7250
Тайные переговоры команды Трампа с оппонентами Зеленского
Тайные переговоры команды Трампа с оппонентами Зеленского
09:50 1367
«Последнее предупреждение» и «прекрасное будущее» от Трампа
«Последнее предупреждение» и «прекрасное будущее» от Трампа
07:25 4047
Что за план по Украине привезут Трампу?
Что за план по Украине привезут Трампу? обновлено 01:51
01:51 12004
Сенсационные заявления Макрона по Украине
Сенсационные заявления Макрона по Украине обновлено 23:29
5 мартa 2025, 23:29 20233
Иран понял, что Россия сдает его американцам
Иран понял, что Россия сдает его американцам горячая тема; все еще актуально
5 мартa 2025, 17:44 8054
В Украине может оказаться ирландский спецназ
В Украине может оказаться ирландский спецназ
01:28 3766
Самолеты с оружием для Украины развернулись в воздухе
Самолеты с оружием для Украины развернулись в воздухе
00:26 8282
Кемалисты выдвинули оппонента Эрдогану
Кемалисты выдвинули оппонента Эрдогану ВИДЕО
00:00 5630

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
01:23 7627
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент
Тонкий ход Зеленского выбил из рук Трампа последний аргумент горячая тема
5 мартa 2025, 18:20 12699
«Подготовка к миру по-русски»: много жертв
«Подготовка к миру по-русски»: много жертв фото; видео; обновлено 10:17
10:17 7250
Тайные переговоры команды Трампа с оппонентами Зеленского
Тайные переговоры команды Трампа с оппонентами Зеленского
09:50 1367
«Последнее предупреждение» и «прекрасное будущее» от Трампа
«Последнее предупреждение» и «прекрасное будущее» от Трампа
07:25 4047
Что за план по Украине привезут Трампу?
Что за план по Украине привезут Трампу? обновлено 01:51
01:51 12004
Сенсационные заявления Макрона по Украине
Сенсационные заявления Макрона по Украине обновлено 23:29
5 мартa 2025, 23:29 20233
Иран понял, что Россия сдает его американцам
Иран понял, что Россия сдает его американцам горячая тема; все еще актуально
5 мартa 2025, 17:44 8054
В Украине может оказаться ирландский спецназ
В Украине может оказаться ирландский спецназ
01:28 3766
Самолеты с оружием для Украины развернулись в воздухе
Самолеты с оружием для Украины развернулись в воздухе
00:26 8282
Кемалисты выдвинули оппонента Эрдогану
Кемалисты выдвинули оппонента Эрдогану ВИДЕО
00:00 5630
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться