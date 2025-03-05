Взрыв в частном доме в Баку: есть пострадавшие

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям ведомства поступила информация о взрыве в частном доме на улице Юсифа Гасымова в Сабунчинском районе Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, по указанному адресу прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что в одноэтажном трехкомнатном частном доме общей площадью 80 кв.м произошел взрыв без последующего пожара. От воздействия взрывной волны пять человек, включая двух детей, получили различные травмы.

Профильные ведомства ведут расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.