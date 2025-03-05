Рубио считает войну в Украине «прокси-войной» между Россией и США

Госсекретарь США Марко Рубио назвал войну в Украине «прокси-войной» между Россией и Соединенными Штатами.

«План украинцев и их союзников… в том, чтобы просто продолжать давать им (Украине) столько, сколько нужно, пока это не закончится. Это не стратегия»,— заявил Рубио в интервью Fox News.

По словам госсекретаря, США пытаются выяснить, настроены ли обе стороны на завершение войны. Рубио считает, что Россия якобы хочет остановить боевые действия, однако президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров 28 февраля показал, что украинская сторона «вообще не заинтересована в мире».

«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал Рубио, подчеркнув, что конфликт должен быть завершен.