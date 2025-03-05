Никто не хочет под пресс Трампа: и Тайвань побежал

Тайвань активно укрепляет связи с США, стремясь заручиться поддержкой в условиях нарастающего давления со стороны Китая. Крупнейшая тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co сообщила о том, что инвестирует в строительство пяти дополнительных заводов в США 100 миллиардов долларов, а общий объем инвестиций TSMC в США составит не менее 165 миллиардов долларов. Горячая встреча Трампа с Владимиром Зеленским принесла результат, которого американская администрация и сама не ожидала. На Тайване запись этой встречи посмотрели – и решили от греха подальше пересмотреть свои отношения с США. Естественно – в сторону, более приятную для американцев.

«Мы глубоко осознали, что нельзя обсуждать ценности, не затрагивая при этом национальные интересы», — заявил министр обороны Тайбэя Веллингтон Ку на брифинге для СМИ в понедельник, незадолго до того, как Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. – «В условиях быстро меняющейся международной ситуации и эскалации угроз со стороны противника мы не можем полагаться на добрую волю других для поддержания мира». Иными словами, на Тайване решили, что проще Трампу дать то, чего он хочет, чем пробовать вести с ним переговоры по приемлемости тех или иных американских требований. А претензии Вашингтона к Тайбэю давно и хорошо известны, причем – ни для кого не являются секретом. Во-первых, увеличение закупок американского оружия, что, в свою очередь, потребует увеличения военного бюджета. Во-вторых – сокращение тайваньского положительного сальдо в торговле с Америкой, иными словами будут покупать больше американских товаров, «хороших и разных», в первую очередь – энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. И, пожалуй, главное – строительство в США заводов по производству наночипов по тайваньским технологиям, что позволит увеличить количество микросхем, выпускаемых на американской земле. А главное – доступ к ноу-хау производства принтеров, на которых эти наночипы можно производить. Напомню, что та же TSMC производит 90% передовых чипов в мире. И уже это, как считают на Тайване, делает остров в плане национальной безопасности США куда как важнее, чем Украина.

Но здесь то и кроется главная «засада» - Трамп требует от TSMC еще больше сблизится с Intel. Что, с одной стороны, угрожает тайваньскому «кремниевому щиту», а с другой наоборот – открывает перед Тайбэем дополнительные возможности стать для Вашингтона воистину незаменимым партнером, который разрабатывает для американцев технологии новейших наночипов, а США их производят. Вряд ли это полностью устроит американцев – но как база для переговоров о распределении долей в производстве того, без чего современная экономика существовать не может, это вполне себе серьезный заход со стороны тайваньских властей. Трамп любит сделки – вот ему прекрасная возможность для нее. И это вполне себе конкретно, в отличие от легендарных «редкоземельных материалов», ситуация с которыми в последнее время начинает приобретать какой-то уж совсем анекдотичный характер. Перефразируя советскую классику, бессмертные «12 стульев»: «А что, отец, редкоземельные металлы в вашем городе есть?»