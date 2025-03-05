Зеленский едет на экстренное заседание ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Брюссель и примет участие в работе экстренного заседания лидеров стран Европейского союза (ЕС).

Об этом сообщает пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Европейская правда».

Программа Зеленского в Брюсселе начнется со встречи с премьером Бельгии Бартом де Вевером, планируются в том числе заявления для СМИ.

После саммита запланированы встречи президента Украины с новым канцлером Австрии Кристианом Штокером, аудиенция с королем Бельгии Филиппом и встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.