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Сенсационные заявления Макрона по Украине
Новость дня
Сенсационные заявления Макрона по Украине

Трамп «смилостивился»

10:55 334

Президент США Дональд Трамп освободит автопроизводителей от 25-процентной пошлины на импорт из Канады и Мексики на один месяц при условии соблюдения действующих правил свободной торговли, сообщил Белый дом.

Эта новость остановила самое резкое с декабря падение акций на Уолл-стрит, отмечает Reuters. Решение отложить введение тарифов на часть автомобильного импорта сыграет на руку таким производителям легких грузопассажирских автомобилей, как Ford, General Motors и Stellantis.

Трамп также готов выслушать информацию о других товарах, которые должны быть освобождены от пошлин, вступивших в силу во вторник, по словам пресс-секретаря Белого дома. При этом президент США дал понять, что не собирается прекращать торговую войну с Канадой и Мексикой, поскольку настаивает на усилении борьбы с контрабандой фентанила.

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