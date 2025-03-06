США перестали предупреждать Украину об обстрелах

США после прекращения обмена разведданными с Украиной перестали уведомлять Киев о запусках российских ракет и беспилотников по территории страны, сообщил New York Times (NYT) осведомленный источник. Это подтвердил бывший руководитель Главного управления разведки Украины Валерий Кондратюк.

«Все, что поступало от министерства обороны [США], прекратилось», — сказал он. По словам Кондратюка, страны Евросоюза могут предоставлять данные, которые раньше украинская сторона получала от американских партнеров, но не все европейские спутники сосредоточены на дислокациях военных и их перемещениях.

Накануне о том, что Вашингтон отключил «ключевую линию связи для оповещения о воздушных тревогах» и перестал передавать данные о нацеливании для HIMARS, сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэррол.

Вместе с тем, как напоминает NYT, ЦРУ в рамках сотрудничества с украинской армией независимо от военной разведки помогает определять цели на поле боя и территории России. Также при поддержке ЦРУ в Украине были созданы по крайней мере три секретные базы, которые украинцы используют для перехвата российских сообщений, чтобы снизить зависимость ВСУ от данных разведки США.

Источники NYT выразили надежду, что пауза в предоставлении разведданными будет короткой и не окажет большого влияния на ситуацию на фронте. Как отметил один из высокопоставленных чиновников администрации президента США, первоначальный план состоял в том, чтобы прекратить передачу разведданных на неделю или две, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и склонить его к началу мирных переговоров.

Вместе с тем, отмечает Forbes, отказ США от своих обязательств не остановит усилия Украины по защите мирного населения от российских ракетных ударов, хоть и может их затруднить.

Издание подчеркивает, что европейские союзники Украины обладают многими из тех же космических возможностей, что и США, хотя и в меньшем масштабе. Также аналогичные услуги предоставляют коммерческие компании. Украина еще в 2022 году арендовала за 17 миллионов долларов спутник радиолокационного наблюдения у финской компании Iceye.

Спустя два года Германия оплатила расширение возможностей космического наблюдения Украины за счёт компаний Rheinmetall и Iceye. А Нидерланды заплатили 13 миллионов долларов американской компании Maxar, чьи спутники регулярно фотографируют практически всю поверхность Земли, за доступ к снимкам.

Сообщается, что Нидерланды делятся разведданными с украинцами в рамках меморандума 2024 года. Также Украина получает космические данные от крупнейших космических держав Европы: Великобритании, Италии и Франции. Польша же оплачивает услуги Starlink, подтвердив своё обязательство продолжать финансирование даже на фоне сообщений о возможной блокировке доступа Украине к системе.

К тому же сейчас франко-британская компания спутниковой связи Eutelsat ведет переговоры с Евросоюзом о предоставлении услуг Украине.