Цифровизация здравоохранения Азербайджана

Генеральный директор Центра цифрового здравоохранения Министерства здравоохранения Джабраил Асадзаде рассказывает в интервью, какова основная цель будущего цифровизации отечественного здравоохранения, как обеспечивается доступность и удобство решений в области цифрового здравоохранения для пациентов и медицинских работников и т.д. - Джабраил муаллим, чем была обусловлена необходимость решения о переименовании «Центра информатизации здравоохранения» в «Центр цифрового здравоохранения» и какие преимущества дает подобное изменение? - Хочу отметить, что изменение названия центра носит не только символический характер, но и является проявлением более широких стратегических целей. В целом, процессы перехода медицинской информации с бумажных носителей в электронный формат были инициированы в рамках успешно реализуемых и охватывающих 2005-2012-е гг. Государственных программ, во исполнение «Национальной Стратегии развития информационных и коммуникационных технологий в Азербайджанской Республике (2003-2012 гг.)», утвержденной президентом Ильхамом Алиевым. С 2006 года созданы «Электронная карта здоровья граждан», «Карта медицинского осмотра», «Образцовые медицинские информационные системы», которые внедрены в медицинских учреждениях. С целью своевременного и более качественного решения поставленных задач в области электронного здравоохранения, а также чтобы усилить механизм управления электронными процессами, стал актуальным вопрос создания структуры, специализирующейся в этой области. В результате чего в 2010 году соответствующим приказом Министерства здравоохранения был создан Центр информатизации здравоохранения. В этот период ускорились процессы электронизации сферы здравоохранения. Так, в соответствии с требованиями времени были внедрены более 20 медицинских электронных реестров и более 40 электронных услуг, а также реализованы такие проекты, как «Автоматизированный учет кадров», «Электронный мониторинг инфекционных заболеваний», «Единый банк крови, «Системы диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи», которые сыграли исключительную роль в развитии сферы здравоохранения в Азербайджане.

В целях сбора медицинской информации в единой системе в 2012 году все системы были объединены в «Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ)». В результате важных процессов цифровизации, реализованных в последние годы, в рамках ЕИСЗ были созданы новые системы, такие как «Электронный рецепт», «Система мониторинга и слежения за движением лекарственных препаратов», «Электронный эпикриз», «Электронный бюллетень». В настоящее время цифровизация в нашей стране стремительно вытесняет электронизацию, что также отражается на сфере здравоохранения. Основными приоритетами в направлении цифровизации здравоохранения являются реализация таких целей, как оцифровка медицинской информации и ее интеграция в единый ландшафт, обеспечение доступа к этой информации граждан и медицинских работников через удобные интерфейсы, получение точной аналитической и статистической информации для органов, принимающих решения в сфере здравоохранения, а также получение медицинской информации, необходимой в услугах и деятельности государственных структур. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере цифровизации здравоохранения, предотвращение киберугроз, актуальных во всем мире, а также повышение эффективности управления входят в число предстоящих задач. В целях успешной реализации указанных целей и задач Решением коллегии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики «Центр информатизации здравоохранения» переименован на «Центр цифрового здравоохранения» и утвержден его Устав, отвечающий современным вызовам. Начался процесс формирования структуры центра, направлений деятельности, кадрового потенциала в соответствии с современными вызовами, подбора кадров, специализирующихся на цифровых технологиях. Мы верим, что деятельность центра внесет важный вклад в цифровизацию здравоохранения в стране. - Какова основная цель относительно будущего цифровизации отечественного здравоохранения, и как Центр цифрового здравоохранения может способствовать достижению этой цели? - Цели по цифровизации здравоохранения одинаковы во всем мире, и перспективы на будущее весьма обнадеживающие. Развитие цифровых технологий играет важную роль в улучшении доступа к медицинским услугам и информации. Внедрение цифровых инструментов, таких как телемедицина и электронные медицинские записи, может значительно улучшить диагностику, лечение и мониторинг здоровья пациентов. Интеграция и анализ данных здравоохранения в единый ландшафт поможет принимать обоснованные решения для улучшения здоровья населения и оптимизации работы медицинских учреждений. Внедрение цифровых решений для повышения скорости, точности и доступности медицинских услуг является одной из наиболее актуальных предстоящих задач. В настоящее время приоритетными направлениями в рамках цифровой трансформации являются создание системы «Медицинский цифровой двойник», применение стандартов и классификаций цифрового здравоохранения, формирование единого информационного пространства медицинских данных, внедрение простых и понятных электронных сервисов. Вся деятельность центра направлена на достижение этих целей.