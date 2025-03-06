Цифровизация здравоохранения Азербайджана
Генеральный директор Центра цифрового здравоохранения Министерства здравоохранения Джабраил Асадзаде рассказывает в интервью, какова основная цель будущего цифровизации отечественного здравоохранения, как обеспечивается доступность и удобство решений в области цифрового здравоохранения для пациентов и медицинских работников и т.д.
- Джабраил муаллим, чем была обусловлена необходимость решения о переименовании «Центра информатизации здравоохранения» в «Центр цифрового здравоохранения» и какие преимущества дает подобное изменение?
- Хочу отметить, что изменение названия центра носит не только символический характер, но и является проявлением более широких стратегических целей. В целом, процессы перехода медицинской информации с бумажных носителей в электронный формат были инициированы в рамках успешно реализуемых и охватывающих 2005-2012-е гг. Государственных программ, во исполнение «Национальной Стратегии развития информационных и коммуникационных технологий в Азербайджанской Республике (2003-2012 гг.)», утвержденной президентом Ильхамом Алиевым. С 2006 года созданы «Электронная карта здоровья граждан», «Карта медицинского осмотра», «Образцовые медицинские информационные системы», которые внедрены в медицинских учреждениях.
С целью своевременного и более качественного решения поставленных задач в области электронного здравоохранения, а также чтобы усилить механизм управления электронными процессами, стал актуальным вопрос создания структуры, специализирующейся в этой области. В результате чего в 2010 году соответствующим приказом Министерства здравоохранения был создан Центр информатизации здравоохранения. В этот период ускорились процессы электронизации сферы здравоохранения. Так, в соответствии с требованиями времени были внедрены более 20 медицинских электронных реестров и более 40 электронных услуг, а также реализованы такие проекты, как «Автоматизированный учет кадров», «Электронный мониторинг инфекционных заболеваний», «Единый банк крови, «Системы диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи», которые сыграли исключительную роль в развитии сферы здравоохранения в Азербайджане.
В целях сбора медицинской информации в единой системе в 2012 году все системы были объединены в «Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ)». В результате важных процессов цифровизации, реализованных в последние годы, в рамках ЕИСЗ были созданы новые системы, такие как «Электронный рецепт», «Система мониторинга и слежения за движением лекарственных препаратов», «Электронный эпикриз», «Электронный бюллетень».
В настоящее время цифровизация в нашей стране стремительно вытесняет электронизацию, что также отражается на сфере здравоохранения. Основными приоритетами в направлении цифровизации здравоохранения являются реализация таких целей, как оцифровка медицинской информации и ее интеграция в единый ландшафт, обеспечение доступа к этой информации граждан и медицинских работников через удобные интерфейсы, получение точной аналитической и статистической информации для органов, принимающих решения в сфере здравоохранения, а также получение медицинской информации, необходимой в услугах и деятельности государственных структур. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере цифровизации здравоохранения, предотвращение киберугроз, актуальных во всем мире, а также повышение эффективности управления входят в число предстоящих задач.
В целях успешной реализации указанных целей и задач Решением коллегии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики «Центр информатизации здравоохранения» переименован на «Центр цифрового здравоохранения» и утвержден его Устав, отвечающий современным вызовам. Начался процесс формирования структуры центра, направлений деятельности, кадрового потенциала в соответствии с современными вызовами, подбора кадров, специализирующихся на цифровых технологиях. Мы верим, что деятельность центра внесет важный вклад в цифровизацию здравоохранения в стране.
- Какова основная цель относительно будущего цифровизации отечественного здравоохранения, и как Центр цифрового здравоохранения может способствовать достижению этой цели?
- Цели по цифровизации здравоохранения одинаковы во всем мире, и перспективы на будущее весьма обнадеживающие. Развитие цифровых технологий играет важную роль в улучшении доступа к медицинским услугам и информации. Внедрение цифровых инструментов, таких как телемедицина и электронные медицинские записи, может значительно улучшить диагностику, лечение и мониторинг здоровья пациентов. Интеграция и анализ данных здравоохранения в единый ландшафт поможет принимать обоснованные решения для улучшения здоровья населения и оптимизации работы медицинских учреждений. Внедрение цифровых решений для повышения скорости, точности и доступности медицинских услуг является одной из наиболее актуальных предстоящих задач. В настоящее время приоритетными направлениями в рамках цифровой трансформации являются создание системы «Медицинский цифровой двойник», применение стандартов и классификаций цифрового здравоохранения, формирование единого информационного пространства медицинских данных, внедрение простых и понятных электронных сервисов. Вся деятельность центра направлена на достижение этих целей.
- Какие новые технологии (например, искусственный интеллект, блокчейн, Интернет вещей) окажут наибольшее влияние на цифровизацию здравоохранения в ближайшие годы? Какие стратегии разрабатываются для обеспечения соответствия решений Центра в области цифрового здравоохранения развивающимся технологиям и потребностям здравоохранения?
- Инновации в цифровом здравоохранении существенно улучшают как качество, так и доступность услуг, предоставляемых пациентам. Помимо автоматизации работы врачей, эти технологии устраняют ограничения пациентов во времени и расстоянии. Например, применение технологий телемедицины позволяет гражданам, проживающим в отдаленных районах, получать качественную медицинскую консультацию. Применение искусственного интеллекта ускоряет процесс ранней диагностики и лечения заболеваний. Системы на базе искусственного интеллекта автоматически обрабатывают большие объемы медицинских данных, снижая нагрузку на медицинский персонал. Технологии обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) автоматически анализируют и структурируют записи врача. Искусственный интеллект, анализируя данные пациентов, составляет индивидуальные планы лечения. На основе генетического анализа оценивается уровень индивидуального риска заболеваний и предлагаются профилактические меры.
Искусственный интеллект также имеет особое значение в области радиологии. Анализируя рентгеновские снимки, изображения МРТ и КТ, он помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. Например, модели глубокого обучения (deep learning) могут помочь выявить рак на ранних стадиях.
Интернет медицинских вещей выводит процесс сбора медицинских данных и мониторинга здоровья с помощью различных устройств на невиданный ранее уровень.
Система «Медицинский цифровой двойник» (МЦД) охватывает информацию об обращениях граждан в различные медицинские учреждения, о лечении, лабораторных исследованиях, радиологических исследованиях, записанных в различных форматах, о прививках и выписывании рецептов. Реализация данного проекта позволит врачам получить полную информацию о состоянии здоровья гражданина, назначить правильное лечение, поставив более точный и оперативный диагноз, а также улучшить качество медицинских услуг. Применение этих систем повысит гибкость в достижении стратегических целей сферы здравоохранения и сформирует большую базу данных для научных и медицинских исследований.
- Как обеспечивается доступность и удобство решений в области цифрового здравоохранения как для пациентов, так и для медицинских работников?
- Создание простых и интуитивно понятных платформ, позволяющих гражданам более широко и эффективно использовать решения цифрового здравоохранения, является главным приоритетом. Для пользователей запущены мобильные приложения Elektron Səhiyyə и Reseptim. Эти удобные мобильные приложения призваны сделать медицинские услуги более доступными для граждан. Через мобильное приложение Elektron Səhiyyə граждане, медицинские работники, юридические и физические лица, осуществляющие выездную предпринимательскую деятельность, могут воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Министерством здравоохранения. Кроме того, с целью обучения граждан организуются вебинары и тренинги, а также распространяется информационный контент в социальных сетях. В частности, посредством радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM и специализирующегося в сфере здравоохранения, до общественности регулярно доводится информация о цифровых новинках.
- Как проводится управление рисками, связанными с утечками данных или угрозами кибербезопасности при оцифровке здравоохранения?
- В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем цифрового здравоохранения является безопасность данных и защита конфиденциальности. В то же время также важно, чтобы решения в области цифрового здравоохранения были доступны. Подходя к этим вопросам, мы тщательно оцениваем как юридические, так и социальные аспекты, учитывая технологический прогресс. Обеспечение конфиденциальности и безопасности личной информации является нашим главным приоритетом. Для этого в Центре цифрового здравоохранения создан специальный Отдел кибербезопасности. Здесь используются современные инструменты и услуги кибербезопасности. Эти инструменты и услуги направлены не только на обеспечение информационной безопасности, но и на защиту конфиденциальности, целостности и доступности данных. Для обеспечения безопасности данных применяются технологии шифрования, многофакторная аутентификация, а также меры в соответствии с международными стандартами безопасности относительно хранения данных. Принимаются меры по защите существующей инфраструктуры, анализу различных моделей угроз и предотвращению потенциальных рисков, которые могут возникнуть в будущем. Кроме того, системы регулярно проверяются на предмет безопасности, и доступ к информации предоставляется только разрешённым лицам.
- В сфере цифровизации системы здравоохранения каких основных партнеров Центра вы хотели бы выделить? Какие шаги предпринимаются для успешного сотрудничества?
- В сфере цифровизации здравоохранения мы тесно сотрудничаем с государственными структурами, технологическими компаниями и международными организациями здравоохранения. В соответствии с законодательством поэтапно продолжается интеграция данных в платформу цифрового правительства MyGov. В настоящее время совместно с Министерством цифрового развития и транспорта, Государственным агентством обязательного медицинского страхования и TƏBİB подготовлена «Дорожная карта по цифровизации сферы здравоохранения», которая реализуется с сентября 2024 года. Принимаются меры по проверке информации, имеющейся в системах, интеграции между системами, обмену и координации информации. Самые большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в этой области, — это стандартизация данных и обеспечение совместимости между различными платформами. Для успешного выполнения этих работ мы считаем важным системный подход, взаимную поддержку и построение прочных взаимоотношений. В результате такое сотрудничество повысит качество медицинских услуг в стране и улучшит благосостояние населения.