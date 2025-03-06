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Сенсационные заявления Макрона по Украине

Азербайджан выручает США яйцами

Ульвия Худиева
12:49 2005

Ассоциация производителей и экспортеров птицы и яиц Азербайджана объявила о начале экспорта столовых яиц в США. Решение было принято на фоне дефицита яиц в США, вызванного распространением птичьего гриппа, который привел к росту цен на яйца, передает haqqin.az.

Согласно информации ассоциации, одна из крупнейших птицеводческих ферм Азербайджана Giləzi Quşçuluq успешно прошла сертификацию по американским стандартам и получила разрешение на экспорт яиц в США. Экспорт начнется в этом месяце, и компания будет поставлять яйца в США регулярно.

Правительство США разрешило импорт яиц из-за рубежа, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, так как дефицит и рост цен серьезно повлияли на потребление в стране.

Отмечается, что начало экспорта в США не отразится на внутреннем рынке Азербайджана. Страна продолжает обеспечивать суточную потребность в 4 миллиона яиц при фактическом производстве около 6 миллионов. На данный момент в Азербайджане на хранении находится около 100 миллионов яиц, что позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос.

Таким образом, Азербайджан не только поможет США справиться с дефицитом, но и продолжит обеспечивать свою собственную потребность в яйцах.

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