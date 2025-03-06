Азербайджан выручает США яйцами

Ассоциация производителей и экспортеров птицы и яиц Азербайджана объявила о начале экспорта столовых яиц в США. Решение было принято на фоне дефицита яиц в США, вызванного распространением птичьего гриппа, который привел к росту цен на яйца, передает haqqin.az.

Согласно информации ассоциации, одна из крупнейших птицеводческих ферм Азербайджана Giləzi Quşçuluq успешно прошла сертификацию по американским стандартам и получила разрешение на экспорт яиц в США. Экспорт начнется в этом месяце, и компания будет поставлять яйца в США регулярно.