Азербайджан выручает США яйцами
Ассоциация производителей и экспортеров птицы и яиц Азербайджана объявила о начале экспорта столовых яиц в США. Решение было принято на фоне дефицита яиц в США, вызванного распространением птичьего гриппа, который привел к росту цен на яйца, передает haqqin.az.
Согласно информации ассоциации, одна из крупнейших птицеводческих ферм Азербайджана Giləzi Quşçuluq успешно прошла сертификацию по американским стандартам и получила разрешение на экспорт яиц в США. Экспорт начнется в этом месяце, и компания будет поставлять яйца в США регулярно.
Правительство США разрешило импорт яиц из-за рубежа, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, так как дефицит и рост цен серьезно повлияли на потребление в стране.
Отмечается, что начало экспорта в США не отразится на внутреннем рынке Азербайджана. Страна продолжает обеспечивать суточную потребность в 4 миллиона яиц при фактическом производстве около 6 миллионов. На данный момент в Азербайджане на хранении находится около 100 миллионов яиц, что позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос.
Таким образом, Азербайджан не только поможет США справиться с дефицитом, но и продолжит обеспечивать свою собственную потребность в яйцах.