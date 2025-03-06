ХАМАС ответил Трампу

Последние высказывания президента США Дональда Трампа могут существенно усложнить ситуацию с соглашением о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем. Текст его выступления опубликован в официальном Telegram-канале движения.

По словам Касема, угрозы Трампа усложняют ситуацию вокруг соглашения о прекращении огня и поощряют его несоблюдение со стороны Израиля.

Он призвал американскую администрацию «заставить израильские власти перейти к переговорам о второй фазе сделки в соответствии с существующими договоренностями» и объявил, что движение «выполнило все условия первого этапа» в то время, как Израиль «уклоняется от того, чтобы начать второй».

Накануне Трамп выдвинул ХАМАС ультиматум, в котором потребовал от них немедленного освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников и передачи тел погибших, и пригрозил, что в случае отказа всех сторонников движения ждет смерть.

Американский лидер также обратился к жителям Газы с предупреждением, что «прекрасное будущее» для них возможно только в том случае, если они не удерживают заложников. Все находящееся в анклаве руководство ХАМАС должно его покинуть, «пока у них еще есть шанс», добавил Трамп.