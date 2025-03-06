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Сенсационные заявления Макрона по Украине
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Сенсационные заявления Макрона по Украине

Одним кулаком на Израиль… Там и Анкара, и Тегеран, и европейцы

третья мировая
Икрам Нур, автор haqqin.az
12:52 1978

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа ответил на вопрос о том, как он будет реагировать на израильскую агрессию. «Израильская оккупация имеет экспансионистские намерения в Сирии, но как мы ответим? Это то, что мы не должны раскрывать СМИ в данный момент», – заявил он. 

Мировая информационная повестка по вполне понятным причинам сместилась в сторону отношений Трамп-Европа. Чем вовсю пользуется Израиль, сочтя, что наступил наиболее удобный момент для реализации его планов в Сирии. Под шумок, так сказать, пока все «взрослые» заняты другими вопросами.

И чем дальше, тем израильские планы в отношении Сирии становятся все отчетливее: ослабление и децентрализация. Чтобы не допустить восстановления сильного сирийского государства, а уж тем более – с сильной армией. Иными словами, делать так, чтобы Сирия не смогла стать угрозой для Израиля.

Израильская концепция «решающей победы» внезапно обернется для еврейского государства победой «пирровой». Впрочем, так всегда и бывает, когда «глаза больше желудка», а одна из сторон пытается отхватить кусок больше, чем может переварить

Отсюда и бомбардировки сирийских военных складов и армейских баз, ранее принадлежавших режиму Асада, и «ползучая оккупация» сирийских земель южнее Дамаска, которую в Израиле называют «созданием буферной зоны», и стремление взять под протекторат местных друзов, и реверансы в сторону сирийских курдов, входящих в состав SDF.

Что примечательно, израильское руководство эти планы не особо и скрывает. Поскольку уверено в безоговорочной поддержке их со стороны нынешней американской администрации. Дескать, и политическую поддержку на всех уровнях окажут, и с финансами помогут, и оружия дадут.

Реализуйся эти планы, и Нетаньяху заявит об очередной исторической победе в борьбе за безопасность еврейского государства, пытаясь восстановить свою подмоченную в глазах израильтян репутацию. Ну и, естественно, остаться у власти. Но вот как долго сохранится эта победа. Поскольку ценность любой победы в двух вещах: a) она должна быть достаточно долговечной; b) не должна порождать неразрешимых проблем. А как раз «сирийский кейс» израильского руководства, даже если он будет успешен, этим двум обязательным условиям не отвечает категорически.

«Буферная зона», созданием которой занят Израиль в Сирии, может расширяться только тогда, когда от этого процесса отвлечено внимание других внешних игроков, и пока сирийцы больше обеспокоены внутренними проблемами. А это не может продолжаться долго. Да и сирийцы не могут долго эту проблему игнорировать. И рано или поздно наступит момент, когда любое сирийское правительство - что «инклюзивное», что иное – просто обязано будет потребовать от Израиля покинуть свою территорию.

Нетаньяху заявит об очередной исторической победе в борьбе за безопасность еврейского государства, пытаясь восстановить свою подмоченную в глазах израильтян репутацию

Причем это требование будет поддержано большинством сирийского населения, независимо от его этноконфессиональной принадлежности. Потому что то, что делает сейчас здесь Израиль, называется просто – «территориальный грабеж среди бела дня», а вряд ли вы будете испытывать теплые чувства к грабителю, отнимающему вашу землю – сакральное понятие на Ближнем Востоке, да, впрочем, не только на нем.

К недовольству сирийцев действиями Израиля обязательно присоединятся арабы и европейцы. Это палестинский вопрос оброс кучей нюансов в силу того, что ему уже столько лет, что многие уже сейчас и не помнят, с чего все началось и чьи оливковые сады, и козьи выпасы кому и когда принадлежали. Сирия – это свежайшая история, которая формируется на наших глазах.

Турция категорически выступит, а точнее, уже выступает против израильских действий в Сирии, у нее здесь свои планы, а потому напряженность между Анкарой и Иерусалимом будет нарастать.

Не останется в стороне и Тегеран. Если кто-то думает, что он смирился с тем, что его вышибли из Сирии и Иран уполз зализывать раны, то он глубоко заблуждается. В Иране полны энтузиазма реваншисты, мечтающие возвратить Дамаск в «Ось сопротивления». И теперь Израиль сам дает им козырь в руки, позволив говорить: «Вот смотрите, что сионисты делают – воспользовались ситуацией и оккупируют территории арабской страны». Что, безусловно, найдет отклик в сердцах местной «улицы».

Турция категорически выступит, а точнее, уже выступает против израильских действий в Сирии, у нее здесь свои планы, а потому напряженность между Анкарой и Иерусалимом будет нарастать

Если раньше израильское руководство придерживалось концепции «ограниченной победы», когда армия Израиля была сосредоточена на относительной победе или вообще сдерживании противника, то теперь оно, судя по недавним заявлениям начальника Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира, делает савку на концепцию «решающей победы», победы через территориальные приобретения Израиля как высшей ценности.

Аш-Шараа по ряду причин долго хранил молчание по поводу активности Израиля на сирийской территории. Но на завершившейся на днях сессии Лиги арабских государств прямо заявил, что «оккупационная политика Израиля угрожает не только суверенитету Сирии, но и безопасности всего региона» - и призвал международное сообщество выполнить свои обязательства и оказать давление на Израиль, чтобы тот ушел с юга Сирии. 

Иными словами, это заявка на то, что «сирийский кейс» Израиля в Дамаске встретит отпор. О масштабах которого еще предстоит узнать, можно рассуждать о его форме, но он будет обязательно. И не исключено, что израильская концепция «решающей победы» внезапно обернется для еврейского государства победой «пирровой». Впрочем, так всегда и бывает, когда «глаза больше желудка», а одна из сторон пытается отхватить кусок больше, чем может переварить.

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