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Сенсационные заявления Макрона по Украине
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Сенсационные заявления Макрона по Украине

Лидеры ЕС требуют от Брюсселя найти деньги на оборону

13:01 552

На внеочередном саммите ЕС лидеры поддержат инициативу Еврокомиссии по увеличению оборонных расходов и потребуют от Брюсселя определить новые источники финансирования.

Как сообщает Financial Times, участники саммита также будут надеяться, что другие крупные государства ЕС последуют примеру Германии в повышении национальных оборонных расходов.

Франция поддержала предложение Германии об устранении препятствий для увеличения военных затрат, а также план перевооружения ЕС на сумму €800 млрд. Президент Макрон рассматривает это как шанс для совместной разработки оружия с Германией.

Италия, в свою очередь, признала срочность инвестиций в оборону, о чем заявил министр обороны Гуидо Крозетто.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила лидерам ЕС план перевооружения сообщества с бюджетом в €800 млрд.

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