Армяне устроили пожар на границе с Азербайджаном

В поселке Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана на открытой местности на границе с Арменией произошел пожар, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В информации отмечается, что пожар был устроен армянской стороной.

На территорию были немедленно направлены силы пожарной охраны Садаракского района.

«Благодаря оперативным мерам пожар был потушен в короткие сроки. Огонь не распространился на более широкую территорию. В результате пожара выгорело около 7 га сухой травы и камышовых зарослей, прилегающие территории были защищены от пожара», — говорится в сообщении МЧС.