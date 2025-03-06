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Сенсационные заявления Макрона по Украине
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Сенсационные заявления Макрона по Украине

Госсекретарь США появился в прямом эфире с крестом на лбу

13:02 1598

Государственный секретарь США Марко Рубио появился в эфире телеканала Fox News с пепельным крестом на лбу, символизирующим начало Великого поста у католиков.

Рубио исповедует католицизм. Перед встречей со зрителями он посетил мессу. Телеканал отметил, что появление политика с религиозной символикой является редкостью для государственных деятелей такого уровня.

Жест госсекретаря США вызвал бурные обсуждения в Сети.

5 марта была Пепельная среда — день начала Великого поста в нескольких христианских конфессиях, включая католическую, англиканскую и лютеранскую. Католикам в этот день посыпают голову освященным пеплом, а иногда рисуют крест на лбу. Это символизирует покаяние. Обряд в XVI веке был включен в Миссал — богослужебную книгу, в которой расписываются последовательное сочетание молитв, песнопений и порядок действий предстоятеля мессы. Крест выделяет тех, кто принял участие в Великом посте.

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