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Сын сотрудника российского посольства в Баку готовил теракт

13:06 2401

Суд Зюзинского района Москвы вынес приговор десятикласснику, планировавшему массовое убийство в школе. Сообщается, что сын сотрудника посольства России в Азербайджане готовил нападение на учебное заведение, в котором учился.

Инцидент произошел в январе прошлого года. Учитель истории, проверяя домашнее задание 17-летнего школьника, обнаружил в его тетради странную запись. На двух листах тетради подросток подробно изложил план атаки на школу и перечислил учителей, которых собирался убить.

Сам преподаватель истории не входил в список жертв, однако ученик намеревался расправиться с учителями физики и русского языка. По имеющейся информации, показатели подростка по физике были крайне низкими — в первом полугодии он получил оценку «D». В день, когда он сдал тетрадь с террористическим планом, он также получил неудовлетворительную оценку по русскому языку.

Учитель позже вспомнил, что юноша смотрел на него с ненавистью. В числе жертв значились также охранник школы и несколько других учеников. В своем письме подросток объяснял, что хочет устроить стрельбу из-за нервного срыва, проблем с родителями и несправедливого отношения со стороны учителей.

Школьника сразу задержали. Выяснилось, что он делился своими замыслами с другом, рассказывал о намерении поджечь школу, рассчитывал с помощью секундомера время передвижения между этажами, разрабатывал маршруты побега и другие детали атаки. В ходе обыска в его доме был найден пневматический карабин.

Эксперты пришли к выводу, что подросток не мог осознавать и контролировать свои действия. К тому же он состоял на учете в специализированном учреждении. В итоге суд вынес решение о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.

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