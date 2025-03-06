Иранского певца наказали за песню в поддержку женщин

Яррахи был осужден в январе 2024 года за «незаконные действия» после выпуска песни Your Headscarf (Roo Sarito) в сентябре 2023 года, приуроченной к годовщине восстания «Женщины, жизнь, свобода». В песне он выразил протест против обязательного хиджаба и других ограничений для женщин.

Известный иранский певец Мехди Яррахи получил 74 удара плетью за свою песню, в которой он поддерживал протесты против иранского дресс-кода для женщин. Это произошло в рамках соглашения, по которому уголовное дело против него было прекращено, сообщает The Guardian.

Первоначально певцу был назначен год тюрьмы, но приговор был заменен на судебный контроль, который истек в декабре. Однако для возврата залога в 15 миллиардов туманов, внесенного третьей стороной, Яррахи должен был пройти наказание плетью, что и произошло на этой неделе.

Адвокат певца, Захра Миноуэй, заключила соглашение, по которому уголовное дело было прекращено после выполнения наказания. Мехди Яррахи выразил благодарность своим адвокатам и заявил в Instagram, что «тот, кто не готов заплатить цену за свободу, не заслуживает ее».

Новости о порке вызвали бурю возмущений в соцсетях. Защитники прав человека выступили в поддержку исполнителя, а Иранская организация по правам человека сообщила, что в 2024 году уже 131 человек был приговорен к наказанию плетью, в общей сложности получив 9957 ударов.