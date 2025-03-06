Командир «Ахмат» пригрозил Европе двухмиллионной армией

«Надо думать уже — если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать армию хотя бы пару миллионов», — рассказал он в видеообращении, которую опубликовал в своем телеграм-канале.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что России пора задуматься о мобилизации «пары миллионов» мужчин для войны против Европы.

Алаудинов отметил, что война против Украины может перейти в новую стадию, в которой будут применяться все виды вооружений и которая приведет к окончательной победе над Европой и распаду НАТО.

«Сейчас такое время: либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — сказал командир «Ахмата». По его словам, Европа и большая часть европейских стран в результате потенциального столкновения с Россией перестанут «существовать как таковые».

Алаудинов уверен, что «объединенная Европа уже сделала все, что она могла» и Россия добьется победы при любых условиях. «Ну соберут они своих лягушатников 20-30 тысяч человек. Чем они будут лучше украинцев, с которыми мы воевали? Россию на поле брани победить невозможно», — заявил он и добавил, что украинцы «по духу» сильнее всех армий в мире вместе взятых.

Ранее, президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы. Макрон объявил о запуске обсуждения, касающегося защиты союзников Франции ее средствами ядерного сдерживания.