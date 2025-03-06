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Сенсационные заявления Макрона по Украине

Отчет о транспортном секторе от Банка ABB!

13:23 347

Банк ABB продолжает подготовку аналитических отчетов для заинтересованных сторон. Очередное исследование Банка посвящено транспортному сектору Азербайджана.

В отчете акцент сделан на общих тенденциях доходов и расходов в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Проведен анализ видов перевозимых грузов, а также ключевых показателей качества. Представлены данные об импорте транспортных средств, инвестициях в данный сектор, количестве транспортных средств, численности занятых в этой сфере, а также динамике цен на транспортные средства по сравнению с предыдущими годами.

В исследовании также содержится информация о транспортной сети в Генеральном плане города Баку, международной статистике пробок и экономических перспективах Зангезурского коридора.

Подготовка подобных аналитических отчетов, представляющих ценность для заинтересованных сторон, широко практикуется многими международными банками. В Азербайджане эту инициативу впервые реализовал именно Банк ABB. С серией отчетов Банка ABB вы можете ознакомиться по следующей ссылке.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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