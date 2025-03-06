Скандал в бакинской школе: госагентство начало расследование

В Баку продолжается разбирательство в отношении директора средней школы №301, которая обвиняется в ненадлежащем поведении по отношению к педагогам, сообщили haqqin.az в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

В информации отмечается, что 6 марта представители Государственного агентства дошкольного и общего образования и Управления образования Баку посетили школу и провели соответствующие беседы с педагогическим составом.

О результатах расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что учителя средней школы №301 в поселке Баладжары утверждают, что директор учебного заведения Севда Сариева занимается взяточничеством при распределении учебных часов.