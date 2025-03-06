Трамп хочет разрушить Евросоюз

Администрация президента США Дональда Трампа активно продвигает идею перестройки Европейского союза (ЕС), снижая влияние общеевропейских институтов и усиливая роль национальных правительств. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам профессора международных отношений Калифорнийского университета в Лувене и эксперта по американо-европейским отношениям Танги Струйе де Свиланде, выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции в Мюнхене ясно показывает стремление Вашингтона ослабить нынешний ЕС и создать новый союз, более ориентированный на интересы США и придерживающийся консервативных взглядов.

Как отмечает Politico, некоторые европейские аналитики видят в действиях Вашингтона стратегию поддержки популистских и националистических сил. Они полагают, что Белый дом намерен трансформировать ЕС в конфедерацию, где каждая страна будет в большей степени зависеть от Соединенных Штатов.