USD 1.7000
EUR 1.8366
RUB 1.8826
Подписаться на уведомления
Сенсационные заявления Макрона по Украине
Новость дня
Сенсационные заявления Макрона по Украине

Трамп хочет разрушить Евросоюз

Politico
13:46 622

Администрация президента США Дональда Трампа активно продвигает идею перестройки Европейского союза (ЕС), снижая влияние общеевропейских институтов и усиливая роль национальных правительств. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам профессора международных отношений Калифорнийского университета в Лувене и эксперта по американо-европейским отношениям Танги Струйе де Свиланде, выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции в Мюнхене ясно показывает стремление Вашингтона ослабить нынешний ЕС и создать новый союз, более ориентированный на интересы США и придерживающийся консервативных взглядов.

Как отмечает Politico, некоторые европейские аналитики видят в действиях Вашингтона стратегию поддержки популистских и националистических сил. Они полагают, что Белый дом намерен трансформировать ЕС в конфедерацию, где каждая страна будет в большей степени зависеть от Соединенных Штатов.

Россия отреагировала на заявления Макрона
Россия отреагировала на заявления Макрона
14:13 219
НАТО может прекратить обмен разведданными с Вашингтоном
НАТО может прекратить обмен разведданными с Вашингтоном
14:13 109
Кремль согласен с госсекретарем США
Кремль согласен с госсекретарем США обновлено 14:12
14:12 1664
Армянский блогер просит убежища у Ильхама Алиева
Армянский блогер просит убежища у Ильхама Алиева
14:02 569
Скандал в бакинской школе: госагентство начало расследование
Скандал в бакинской школе: госагентство начало расследование
13:35 1212
Армяне устроили пожар на границе с Азербайджаном
Армяне устроили пожар на границе с Азербайджаном видео
13:02 1639
Сын сотрудника российского посольства в Баку готовил теракт
Сын сотрудника российского посольства в Баку готовил теракт
13:06 2417
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад «фальсификация побед»
11:42 3735
Турция и Иран столкнулись лбами
Турция и Иран столкнулись лбами третья мировая
5 мартa 2025, 22:09 11467
Азербайджан выручает США яйцами
Азербайджан выручает США яйцами
12:49 2027
США перестали предупреждать Украину об обстрелах
США перестали предупреждать Украину об обстрелах обновлено 12:51
12:51 1666

ЭТО ВАЖНО

Россия отреагировала на заявления Макрона
Россия отреагировала на заявления Макрона
14:13 219
НАТО может прекратить обмен разведданными с Вашингтоном
НАТО может прекратить обмен разведданными с Вашингтоном
14:13 109
Кремль согласен с госсекретарем США
Кремль согласен с госсекретарем США обновлено 14:12
14:12 1664
Армянский блогер просит убежища у Ильхама Алиева
Армянский блогер просит убежища у Ильхама Алиева
14:02 569
Скандал в бакинской школе: госагентство начало расследование
Скандал в бакинской школе: госагентство начало расследование
13:35 1212
Армяне устроили пожар на границе с Азербайджаном
Армяне устроили пожар на границе с Азербайджаном видео
13:02 1639
Сын сотрудника российского посольства в Баку готовил теракт
Сын сотрудника российского посольства в Баку готовил теракт
13:06 2417
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад «фальсификация побед»
11:42 3735
Турция и Иран столкнулись лбами
Турция и Иран столкнулись лбами третья мировая
5 мартa 2025, 22:09 11467
Азербайджан выручает США яйцами
Азербайджан выручает США яйцами
12:49 2027
США перестали предупреждать Украину об обстрелах
США перестали предупреждать Украину об обстрелах обновлено 12:51
12:51 1666
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться