ЧП на самолете Москва - Ереван

Уточняется, что борт вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

Отмечется, что самолет вылетел из московского аэропорта «Внуково» в 08:40 по московскому времени, а через 40 минут после взлета экипаж сообщил, что самолет возвращается во Внуково из-за технических проблем.

Один пассажиров рассказал, что сейчас их пересадили на другой самолет той же авиакомпании, на котором они вернутся в Ереван.