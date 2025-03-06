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Сенсационные заявления Макрона по Украине
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Сенсационные заявления Макрона по Украине

ЧП на самолете Москва - Ереван

13:46 727

Самолет рейса Москва-Ереван российской авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт «Внуково» через 40 минут после взлета, сообщают армянские СМИ.

Уточняется, что борт вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

Отмечется, что самолет вылетел из московского аэропорта «Внуково» в 08:40 по московскому времени, а через 40 минут после взлета экипаж сообщил, что самолет возвращается во Внуково из-за технических проблем.

Один пассажиров рассказал, что сейчас их пересадили на другой самолет той же авиакомпании, на котором они вернутся в Ереван.

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