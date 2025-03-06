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Сенсационные заявления Макрона по Украине
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Сенсационные заявления Макрона по Украине

Европа не отправит миротворцев без США

14:04 226

Большинство стран Евросоюза (ЕС) не хотят отправлять миротворцев в Украину без участия Соединенных Штатов. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

"Послание большинства государств-членов заключается в том, что военная поддержка Украины должна продолжаться. Следующий шаг — гарантии безопасности и рассмотрение того, что может сделать ЕС", — сказал высокопоставленный брюссельский чиновник, имя которого газета не уточнила.

По его словам, в первую очередь необходимо укрепить армию на случай возможного нападения. Далее стоит проанализировать, готова ли Европа внести свой вклад другими способами, например, отправив войска на территорию Украины.

Однако, как отметил источник, это преждевременный вопрос, поскольку прекращение огня еще не достигнуто. Но нельзя игнорировать тот факт, что некоторые государства Евросоюза уже заявили о готовности отправить войска в Украину.

В конце февраля сообщалось, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может отправить миротворческий контингент на территорию Украины. В настоящее время участниками ОБСЕ являются 57 стран, в том числе Германия, Франция, США и Россия.

Ранее в правительстве Италии раскритиковали идею отправки миротворцев в Украину.

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