Армянский блогер просит убежища у Ильхама Алиева
Армянский блогер Ишхан Вердян обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой о предоставлении политического убежища.
«Обращение к президенту Азербайджанской Республики господину
Ильхаму Алиеву.
Уважаемый господин Президент,
Позвольте уведомить Вас, что в Армении на меня заведено уголовное дело за
публичное признание Карабаха Азербайджаном.
Власти Армении желают дать мне пожизненный уголовный срок за то, что я выступал на стороне обоюдного признания суверенитета Азербайджана и Армении, а также за мои критичные высказывания про квази-государственное образование "Арцах" и все, что с ним связано.
Хочу также уведомить Вас, что мой возврат в Армению неминуемо приведет к моему аресту, а объявленный на меня международный розыск закрывает мне путь куда бы то ни было, кроме тюрьмы в Армении.
Уважаемый господин Президент,
В свете сложившихся реалий и в свете невозможности для меня вернутся в страну своего гражданства по причинам, связанным с неминуемой расправой, прошу предоставить мне политическое убежище в Азербайджане», - сказал Вердян.