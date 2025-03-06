Армянский блогер просит убежища у Ильхама Алиева

«Обращение к президенту Азербайджанской Республики господину

Ильхаму Алиеву.

Уважаемый господин Президент,

Позвольте уведомить Вас, что в Армении на меня заведено уголовное дело за

публичное признание Карабаха Азербайджаном.

Власти Армении желают дать мне пожизненный уголовный срок за то, что я выступал на стороне обоюдного признания суверенитета Азербайджана и Армении, а также за мои критичные высказывания про квази-государственное образование "Арцах" и все, что с ним связано.

Хочу также уведомить Вас, что мой возврат в Армению неминуемо приведет к моему аресту, а объявленный на меня международный розыск закрывает мне путь куда бы то ни было, кроме тюрьмы в Армении.

Уважаемый господин Президент,

В свете сложившихся реалий и в свете невозможности для меня вернутся в страну своего гражданства по причинам, связанным с неминуемой расправой, прошу предоставить мне политическое убежище в Азербайджане», - сказал Вердян.