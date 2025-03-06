USD 1.7000
EUR 1.8366
RUB 1.8826
Подписаться на уведомления
Сенсационные заявления Макрона по Украине
Новость дня
Сенсационные заявления Макрона по Украине

Россия отреагировала на заявления Макрона

14:13 237

Россия рассматривает заявления французского президента Эммануэля Макрона как угрозу и нервозную риторику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что обвинения Макрона в подготовке Россией войны против Европы являются абсурдными и лишёнными всякой логики.

"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генштабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров подчеркнул, что Москва не рассматривает возможность компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Размещение европейских войск, по мнению главы МИД РФ, приведёт не к гибридной войне, а к прямому вовлечению НАТО в конфликт с Россией.

Кроме того, Кремль оценил выступление Макрона как конфронтационное, заявив, что оно создаёт ощущение, что Франция заинтересована в продолжении войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в заявлении французского лидера есть несколько неточностей, особенно в вопросах украинского урегулирования.

Ранее в своем обращении к нации Макрон заявил, что «российская угроза» существует, и игнорировать этот фактор не следует. Французский лидер также отверг «слишком хрупкое перемирие» в Украине, отметив, что любые варианты урегулирования не должны стать капитуляцией для Киева.

Россия отреагировала на заявления Макрона
Россия отреагировала на заявления Макрона
14:13 238
НАТО может прекратить обмен разведданными с Вашингтоном
НАТО может прекратить обмен разведданными с Вашингтоном
14:13 119
Кремль согласен с госсекретарем США
Кремль согласен с госсекретарем США обновлено 14:12
14:12 1677
Армянский блогер просит убежища у Ильхама Алиева
Армянский блогер просит убежища у Ильхама Алиева
14:02 589
Скандал в бакинской школе: госагентство начало расследование
Скандал в бакинской школе: госагентство начало расследование
13:35 1225
Армяне устроили пожар на границе с Азербайджаном
Армяне устроили пожар на границе с Азербайджаном видео
13:02 1644
Сын сотрудника российского посольства в Баку готовил теракт
Сын сотрудника российского посольства в Баку готовил теракт
13:06 2434
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад «фальсификация побед»
11:42 3741
Турция и Иран столкнулись лбами
Турция и Иран столкнулись лбами третья мировая
5 мартa 2025, 22:09 11469
Азербайджан выручает США яйцами
Азербайджан выручает США яйцами
12:49 2036
США перестали предупреждать Украину об обстрелах
США перестали предупреждать Украину об обстрелах обновлено 12:51
12:51 1671

ЭТО ВАЖНО

Россия отреагировала на заявления Макрона
Россия отреагировала на заявления Макрона
14:13 238
НАТО может прекратить обмен разведданными с Вашингтоном
НАТО может прекратить обмен разведданными с Вашингтоном
14:13 119
Кремль согласен с госсекретарем США
Кремль согласен с госсекретарем США обновлено 14:12
14:12 1677
Армянский блогер просит убежища у Ильхама Алиева
Армянский блогер просит убежища у Ильхама Алиева
14:02 589
Скандал в бакинской школе: госагентство начало расследование
Скандал в бакинской школе: госагентство начало расследование
13:35 1225
Армяне устроили пожар на границе с Азербайджаном
Армяне устроили пожар на границе с Азербайджаном видео
13:02 1644
Сын сотрудника российского посольства в Баку готовил теракт
Сын сотрудника российского посольства в Баку готовил теракт
13:06 2434
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад
Украинцы наступают в городе, который российские генералы «освободили» еще месяц назад «фальсификация побед»
11:42 3741
Турция и Иран столкнулись лбами
Турция и Иран столкнулись лбами третья мировая
5 мартa 2025, 22:09 11469
Азербайджан выручает США яйцами
Азербайджан выручает США яйцами
12:49 2036
США перестали предупреждать Украину об обстрелах
США перестали предупреждать Украину об обстрелах обновлено 12:51
12:51 1671
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться