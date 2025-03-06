Россия отреагировала на заявления Макрона

"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генштабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что обвинения Макрона в подготовке Россией войны против Европы являются абсурдными и лишёнными всякой логики.

Россия рассматривает заявления французского президента Эммануэля Макрона как угрозу и нервозную риторику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что Москва не рассматривает возможность компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Размещение европейских войск, по мнению главы МИД РФ, приведёт не к гибридной войне, а к прямому вовлечению НАТО в конфликт с Россией.

Кроме того, Кремль оценил выступление Макрона как конфронтационное, заявив, что оно создаёт ощущение, что Франция заинтересована в продолжении войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в заявлении французского лидера есть несколько неточностей, особенно в вопросах украинского урегулирования.

Ранее в своем обращении к нации Макрон заявил, что «российская угроза» существует, и игнорировать этот фактор не следует. Французский лидер также отверг «слишком хрупкое перемирие» в Украине, отметив, что любые варианты урегулирования не должны стать капитуляцией для Киева.