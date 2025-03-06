Россия отреагировала на заявления Макрона
Россия рассматривает заявления французского президента Эммануэля Макрона как угрозу и нервозную риторику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что обвинения Макрона в подготовке Россией войны против Европы являются абсурдными и лишёнными всякой логики.
"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генштабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Лавров подчеркнул, что Москва не рассматривает возможность компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Размещение европейских войск, по мнению главы МИД РФ, приведёт не к гибридной войне, а к прямому вовлечению НАТО в конфликт с Россией.
Кроме того, Кремль оценил выступление Макрона как конфронтационное, заявив, что оно создаёт ощущение, что Франция заинтересована в продолжении войны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в заявлении французского лидера есть несколько неточностей, особенно в вопросах украинского урегулирования.
Ранее в своем обращении к нации Макрон заявил, что «российская угроза» существует, и игнорировать этот фактор не следует. Французский лидер также отверг «слишком хрупкое перемирие» в Украине, отметив, что любые варианты урегулирования не должны стать капитуляцией для Киева.