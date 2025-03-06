Союзники больше не доверяют США

Некоторые союзники США рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, из-за примирительного подхода администрации Дональда Трампа к России. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом обсуждений.

Союзники обеспокоены вопросами защиты иностранных активов, личности которых могут быть непреднамеренно раскрыты. По словам источников, в число стран, обдумывающих такие меры, входят Израиль, Саудовская Аравия, а также участники англоязычного разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Обсуждается возможность пересмотра протоколов обмена разведданными в свете изменения политики Вашингтона по отношению к Москве.

Источники подчеркивают, что окончательных решений пока не принято, однако обсуждения уже ведутся. Вопрос обмена разведывательной информацией рассматривается в рамках более широкого анализа союзниками своих отношений с США, включая дипломатию, торговлю и военное сотрудничество.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз в ответ на вопросы журналистов заявил, что президент Трамп «ясно видит все угрозы» для национальной безопасности США. Он отметил, что обмен разведданными с союзниками остается важной инициативой, а администрация будет работать с партнерами, разделяющими этот подход. При этом Хьюз подверг критике политику предыдущей администрации Джо Байдена, упомянув войну в Украине, вывод войск из Афганистана и события 7 октября.

Некоторые бывшие сотрудники разведывательных служб США выразили обеспокоенность тем, что администрация Трампа может снизить приоритетность сбора разведывательной информации о России. В частности, внимание может быть смещено на борьбу с наркокартелями в Мексике и других странах региона. Министерство обороны уже направило дополнительные ресурсы на южную границу США, а ЦРУ активизировало наблюдательные полеты над Мексикой.

Решение Трампа приостановить оказание разведывательной и военной помощи Украине только усилило тревогу среди союзников. После первого вторжения России в Украину в 2014 году Киев предоставил Вашингтону ценные данные о российской деятельности, что принесло выгоду обеим странам. Снижение уровня сотрудничества может ослабить позиции США и их партнеров в противостоянии с Москвой.

Официально союзники США, в частности Великобритания, пока не подтверждают планы ограничения обмена разведданными. Представитель британского правительства подчеркнул, что Лондон продолжит тесное сотрудничество с Вашингтоном в вопросах обороны, безопасности и разведки, назвав слухи об изменениях в партнерстве «совершенно неверными».