Союзники больше не доверяют США
Некоторые союзники США рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, из-за примирительного подхода администрации Дональда Трампа к России. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом обсуждений.
Союзники обеспокоены вопросами защиты иностранных активов, личности которых могут быть непреднамеренно раскрыты. По словам источников, в число стран, обдумывающих такие меры, входят Израиль, Саудовская Аравия, а также участники англоязычного разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Обсуждается возможность пересмотра протоколов обмена разведданными в свете изменения политики Вашингтона по отношению к Москве.
Источники подчеркивают, что окончательных решений пока не принято, однако обсуждения уже ведутся. Вопрос обмена разведывательной информацией рассматривается в рамках более широкого анализа союзниками своих отношений с США, включая дипломатию, торговлю и военное сотрудничество.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз в ответ на вопросы журналистов заявил, что президент Трамп «ясно видит все угрозы» для национальной безопасности США. Он отметил, что обмен разведданными с союзниками остается важной инициативой, а администрация будет работать с партнерами, разделяющими этот подход. При этом Хьюз подверг критике политику предыдущей администрации Джо Байдена, упомянув войну в Украине, вывод войск из Афганистана и события 7 октября.
Некоторые бывшие сотрудники разведывательных служб США выразили обеспокоенность тем, что администрация Трампа может снизить приоритетность сбора разведывательной информации о России. В частности, внимание может быть смещено на борьбу с наркокартелями в Мексике и других странах региона. Министерство обороны уже направило дополнительные ресурсы на южную границу США, а ЦРУ активизировало наблюдательные полеты над Мексикой.
Решение Трампа приостановить оказание разведывательной и военной помощи Украине только усилило тревогу среди союзников. После первого вторжения России в Украину в 2014 году Киев предоставил Вашингтону ценные данные о российской деятельности, что принесло выгоду обеим странам. Снижение уровня сотрудничества может ослабить позиции США и их партнеров в противостоянии с Москвой.
Официально союзники США, в частности Великобритания, пока не подтверждают планы ограничения обмена разведданными. Представитель британского правительства подчеркнул, что Лондон продолжит тесное сотрудничество с Вашингтоном в вопросах обороны, безопасности и разведки, назвав слухи об изменениях в партнерстве «совершенно неверными».
*** 14:13
Пророссийская позиция администрации Дональда Трампа и прекращение ею военной помощи Украине подорвали доверие внутри НАТО, пишет Politico. Если раньше европейские страны альянса ограничивали обмен данными с такими ненадежными партнерами, как Венгрия Виктора Орбана и Словакия Роберта Фицо, то теперь они задумались о том, достаточно ли безопасно делиться ими со своим главным союзником – США.
Обмен разведданными между странами НАТО находится под угрозой, поскольку члены альянса все меньше доверяют друг другу и действия Трампа и его администрации рискуют усугубить ситуацию, рассказали Politico действующие и бывшие чиновники альянса и служб безопасности входящих в него стран.
С началом войны в Украине ненадежной стала считаться Венгрия, занимающая пророссийскую позицию, затем к ней присоединилась Словакия, рассказали восемь действующих и бывших чиновников НАТО и служб безопасности, знакомых с обменом разведданными. Но теперь, по словам пятерых собеседников издания, ситуация предельно осложнилась: сдвиг США в сторону России заставил другие страны НАТО задуматься о том, насколько рискованно делиться разведданными с Вашингтоном.
«В коридорах НАТО много шепчутся о будущем обмена разведданными в рамках альянса», – сказала Politico Джули Смит, работавшая послом США при НАТО в администрации Джо Байдена. Она «слышала от некоторых союзников опасения» по поводу того, будет ли Вашингтон продолжать предоставлять разведданные альянсу.
Но и другие его члены теперь тоже опасаются делиться с США своей информацией, особенно с учетом некоторых назначений в новой администрации. Например, новый директор национальной разведки Тулси Габбард в прошлом отметилась пророссийскими высказываниями по поводу войны в Украине, подвергала сомнению применение химического оружия и бомбардировки жилых кварталов армией Башара Асада и встречалась с самим сирийским диктатором.
Несколько официальных лиц сказали Politico, что пока действия новой администрации не повлияли на обмен разведданными, но выразили опасения, что это может произойти в скором времени. Впрочем, по словам бывшего чиновника НАТО, в значительной степени обмен такой информацией проходит в двустороннем порядке, а не на встречах всех членов альянса. Другой действующий сотрудник НАТО говорит: «Конечно, ситуация ухудшилась из-за подхода к Украине, но мы по-прежнему считаем, что у Трампа нет реальных претензий к НАТО помимо [уровня] расходов... Это хотя бы что-то».