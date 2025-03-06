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Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
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Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

Шекинцам рассказали о патриотизме

14:54 597

В Шеки прошло мероприятие, организованное Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПА).

Встреча, организованная при поддержке Исполнительной власти города Шеки на тему «Патриотическая азербайджанская молодежь – здоровая молодежь, здоровое будущее», состоялась в актовом зале исполнительной власти.

Начальник Управления допризывной подготовки Госслужбы подполковник Физули Исмаилов рассказал о значении патриотизма среди молодежи в годы войны, поддержании хорошей физической и психологической формы призывников и мерах по продвижению здорового образа жизни среди молодежи.

Начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы Парвиз Садраддинов дал советы молодежи, готовящейся к поступлению в вузы, а также рассказал о возможностях обучения за рубежом и отсрочках.

Начальник Шекинского районного отдела госслужбы подполковник Гараш Аббасов рассказал о первичном воинском учете, медицинском освидетельствовании, правах и обязанностях призывников и ответил на вопросы участников.

На мероприятии выступили участники Отечественной войны и семьи шехидов.

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