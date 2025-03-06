Шекинцам рассказали о патриотизме

Начальник Управления допризывной подготовки Госслужбы подполковник Физули Исмаилов рассказал о значении патриотизма среди молодежи в годы войны, поддержании хорошей физической и психологической формы призывников и мерах по продвижению здорового образа жизни среди молодежи.

Встреча, организованная при поддержке Исполнительной власти города Шеки на тему «Патриотическая азербайджанская молодежь – здоровая молодежь, здоровое будущее», состоялась в актовом зале исполнительной власти.

В Шеки прошло мероприятие, организованное Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПА).

Начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы Парвиз Садраддинов дал советы молодежи, готовящейся к поступлению в вузы, а также рассказал о возможностях обучения за рубежом и отсрочках.

Начальник Шекинского районного отдела госслужбы подполковник Гараш Аббасов рассказал о первичном воинском учете, медицинском освидетельствовании, правах и обязанностях призывников и ответил на вопросы участников.

На мероприятии выступили участники Отечественной войны и семьи шехидов.