Словакия требует от Украины разрешить транзит азербайджанского газа

Президент Словакии Петер Пеллегрини требует от Киева разрешить транзит азербайджанского газа через Украину. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в чешском городе Славкове.

Пеллегрини считает легитимным требование Братиславы включить в итоговый документ саммита Евросоюза, который запланирован на 6 марта, призыв к Украине восстановить транзит газа по своей территории.

«Я понимаю то, что премьер Словакии хочет, чтобы в заключениях, которые будут завтра приниматься, говорилось и о том, чтобы Украина переосмыслила свою позицию и позволила через свою инфраструктуру для Словакии и других стран транзит газа, например, из Азербайджана или другого (газа), который Словакия может где-то купить. Считаю это легитимным проявлением защиты национальных интересов Словакии», - сказал он.

По мнению Пеллегрини, Украина могла бы сделать жест, который бы продемонстрировал ее благодарность за помощь, которая ей была оказана.