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Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана
Новость дня
Ильхам Алиев о том, как Западный Зангезур отделили от Азербайджана

США могут депортировать тысячи украинцев

15:28 1133

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность лишения статуса беженца как минимум 240 тыс. украинцев, находящихся на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

При этом агентство не уточняет, касается ли это только тех, кто приехал в США после начала войны в Украине.

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