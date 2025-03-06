США могут депортировать тысячи украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность лишения статуса беженца как минимум 240 тыс. украинцев, находящихся на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

При этом агентство не уточняет, касается ли это только тех, кто приехал в США после начала войны в Украине.