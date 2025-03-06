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Центробанк Турции снизил ставку третий раз подряд

15:28 857

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 6 марта, снизил ключевую ставку еще на 250 б.п., опустив ее до уровня 42,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Регулятор снижает ставку на третьем заседании подряд. В феврале она была понижена также на 250 б.п, до 45% годовых. В декабре 2024 года ставку снизили с 50% до 47,5%, это стало первым движением вниз за два года. До этого ЦБ Турции сохранял ставку на уровне 50% годовых восемь заседаний подряд, чтобы сдержать высокую инфляцию.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали, что на заседании в марте Центральный банк Турции понизит ставку на 250 б.п. Экономисты посчитали, что поводом для такого решения стало снижение инфляции в прошлом месяце больше, чем ожидалось, до 39,05% — самого низкого уровня за двадцать месяцев. При этом аналитики отметили, что хотя более низкие затраты по займам подстегнут экономику, они также осложнят ситуацию с динамикой цен.

Экономист Bloomberg Economics Сельва Бахар Базики ожидает, что регулятор снизит процентную ставку до 25% к концу года.

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