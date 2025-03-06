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Казахстан вновь о крушении самолета AZAL

15:52 1963

Казахстан нацелен на объективное и всестороннее расследование авиакатастрофы с участием самолета Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау и будет продолжать сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на встрече с директором Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николя Ралло.

Он выразил благодарность ИКАО за направление независимого эксперта на место крушения самолета. «От имени правительства выражаю лично вам нашу искреннюю признательность за постоянную поддержку, оказываемую нам, в том числе за поддержку наших инициатив. С целью полного завершения данного расследования мы продолжим взаимодействие с ИКАО», - приводит слова Бозумбаева пресс-служба правительства Казахстана.

Бозумбаев на встрече подчеркнул, что «с первых дней авиакатастрофы Казахстан был нацелен на объективное и всестороннее расследование».

Ралло, по данным пресс-службы, высоко оценил предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы, который ранее был опубликован властями Казахстана. «Хочу отметить Казахстан и всю комиссию по расследованию за их усилия, которые позволили завершить этот предварительный отчет менее чем за полтора месяца после катастрофы. Я призываю вас продолжать обеспечивать полное соблюдение конвенции о международной гражданской авиации на протяжении всего процесса расследования», - сказал он. В правительстве Казахстана напомнили, что окончательный отчет планируют опубликовать до конца текущего года.

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о ходе расследования. В документе не содержится однозначных выводов о причинах крушения. В частности, в отчете имеется информация о том, что на корпусе воздушного судна были найдены отверстия, а также обнаружены посторонние металлические предметы, которые были направлены на экспертизу.

Также в документе приводятся расшифровки переговоров пилотов с диспетчерами, переговоры диспетчеров между собой, данные о состоянии самолета, информация о погоде в день инцидента и другие сведения. Астана изначально заявляла об участии международных экспертов в выяснении причин крушения, в частности, бортовые самописцы были расшифрованы в Бразилии - стране-изготовителе самолета, также сообщалось о наличии материалов расследования у российской и азербайджанской сторон.

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